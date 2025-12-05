올해 23개 분야에서 총 272명 선발 내년 신규 장비 운용·정비 평가 반영

[헤럴드경제=전현건 기자] 육군은 5일 계룡대에서 2025년 최정예 ‘300전투원’ 시상식을 개최했다.

‘300전투원’은 전투기량·전술능력·지휘역량 등에서 육군 내 가장 뛰어난 전투원 300명을 선발하는 전투전문가 인증 제도이다. 영화 ‘300’의 배경인 테르모필레 전투에서 300만 페르시아군에 맞서 싸운 스파르타의 300명 전투 사례, 임진왜란 때 2만여 왜군을 맞아 결사 항전했던 조선의 300명 군사 사례에서 따왔다.

이번 행사는 김규하 육군참모총장 주관으로 진행됐으며 최정예 300전투원 선발자와 교육훈련 관계자 등 290여 명이 참석했다.

올해는 23개 분야에서 총 272명이 선발됐다. 기본 전투 수행 능력에 무인항공기(UAV)·드론 운용, 위험성 폭발물 개척(EHCT)·폭발물 처리(EOD) 등 ‘미래전 요구 능력’을 종합 평가했다고 한다.

개인 부문은 체력, 사격과 전투기술 등을 평가해 3개 분야 21명을 선발했다. 팀 부문은 분대 단위 임무수행능력을 평가해 20개 분야 251명을 선발했다.

특히 ‘최정예 특공팀’에 포함된 조주은 하사(5군단 특공연대)는 특공팀 분야에서 최초로 선발된 여군으로, 남군 기준의 특급 체력을 보유하면서 전투 기량과 군인정신 모두에서 높은 평가를 받았다고 한다.

육군은 내년부터 최정예 300전투원에 신규 전력화 장비 운용과 정비를 평가에 반영하고, 전장 환경을 고려한 실전형 평가를 확대하는 등 미래전 대비 핵심 전투전문가 양성에 집중해 나갈 계획이다.

김 총장은 이날 전투원들에게 황금색 베레모와 휘장을 수여하면서 “육군의 가장 중요한 전투플랫폼은 사람”이라며 “전사가 존경·인정받는 육군문화를 조성해 나가겠다”고 밝혔다.