- 한림대성심병원 이민우 교수팀, 280만 명 분석한 혈압-치매 연관성 연구 결과 발표 - 혈관성 치매, 상승 혈압에서 16%·고혈압에서 37% 증가 - 고혈압 전 단계라도 안심 금물, 중년층과 여성에서 치매 위험 더욱 뚜렷해 - 세계 3대 심혈관질환 학술지 ‘European Heart Journal(IF: 35.6)’ 게재

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 정상 혈압 범위보다 살짝 높은 ‘상승 혈압(Elevated Blood Pressure)’ 단계에서도 혈관성 치매 발생 위험이 높아진다는 사실이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 규명됐다. 이번 연구는 2024년 유럽심장학회(ESC)가 고혈압의 기준을 강화하며 새롭게 도입한 ‘상승 혈압’ 구간의 임상적 위험성을 대규모 인구 집단을 통해 입증한 첫 사례다.

한림대학교성심병원 신경과 이민우 교수(교신저자), 정영희 교수, 분당서울대학교병원 신경과 김종욱 교수, 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수, 한림대학교동탄성심병원 순환기내과 천대영 교수 연구팀은 국민건강보험공단 데이터를 활용해 혈압과 치매 발생의 상관관계를 분석한 대규모 연구 결과를 발표했다.

고혈압이 치매의 주요 위험 인자라는 것은 잘 알려져 있으나, 고혈압 진단 기준에는 미치지 않지만 정상보다는 높은 ‘고혈압 전 단계’ 구간이 치매 발병에 미치는 영향에 대해서는 명확한 근거가 없었다. 최근 약간 높은 혈압도 심혈관질환 위험에 영향을 미칠 수 있다는 연구들이 나오면서, 유럽심장학회는 2024년 가이드라인을 개정하며 고혈압 전 단계(수축기 120~139mmHg 또는 이완기 70~89mmHg) 구간을 ‘상승 혈압’으로 새롭게 정의하고 혈압 관리를 권고한 바 있다.

연구팀은 국민건강보험공단 데이터를 활용해 2009년과 2010년에 건강검진을 받은 40세 이상 성인 약 280만 명을 평균 8년간 추적 관찰해 혈압 상태와 치매 발생 간의 연관성을 분석했다. 대상자는 2024년 유럽심장학회 가이드라인에 따라 ▲정상 혈압(수축기 120mmHg 미만이면서 이완기 70mmHg 미만) ▲상승 혈압(수축기 120~139mmHg 또는 이완기 70~89mmHg) ▲고혈압(수축기 140mmHg 이상, 이완기 90mmHg 이상 또는 고혈압 진단·약물치료 중) 세 그룹으로 분류해 치매 발생률과 위험도를 비교했다.

연구 결과, 정상 혈압 그룹에 비해 상승 혈압 그룹과 고혈압 그룹 모두에서 치매 발생 위험이 증가하는 것으로 나타났다. 추적 기간 동안 총 12만 1223건의 치매가 발생했으며, 이 중 76.6%가 알츠하이머병, 12.1%가 혈관성 치매였다. 정상 혈압 그룹 대비 상승 혈압 그룹의 전체 치매 발생 위험은 1.6% 증가했으며 고혈압군에서는 전체 치매 위험이 2.9% 유의하게 증가했다.

특히 뇌혈관 손상으로 인해 발생하는 ‘혈관성 치매’의 위험도가 두드러졌다. 정상 혈압 그룹 대비 상승 혈압 그룹은 16%, 고혈압 그룹은 37% 더 높게 나타나, 혈압이 높아질수록 혈관성 치매 발생 위험이 단계적으로 증가함을 확인했다.

연령대별 분석에서는 40~64세 중년층에서 혈압에 따른 치매 위험 증가가 가장 두드러졌다. 중년 연령대에서 상승 혈압 그룹은 정상 혈압 그룹보다 치매 위험이 8.5% 높았고, 고혈압군은 33.8%나 높았다.

성별 분석에서는 여성이 남성보다 혈압 상승에 따른 치매 위험 증가가 더 뚜렷했다. 여성의 경우 상승 혈압과 고혈압 모두에서 유의한 치매 위험 증가가 관찰됐으나, 남성에서는 고혈압 그룹에서만 유의한 연관성을 보였다.

이민우 교수는 “이번 연구는 유럽심장학회가 제시한 ‘상승 혈압’이라는 새로운 개념이 실제 치매 위험, 특히 혈관성 치매 위험을 예측하는 데 매우 유효함을 입증했다는 데 의의가 있다”며 “수축기 혈압이 120mmHg를 넘거나 이완기 혈압이 70mmHg를 넘는 단계, 즉 고혈압으로 진단받기 전 상태부터라도 뇌혈관 건강을 지키기 위해 적극적인 혈압 관리가 필요하다”고 강조했다.

이 교수는 이어 “특히 중년층과 여성은 혈압이 조금만 높아도 치매 예방을 위한 ‘조기 경고 신호’로 받아들이고 생활 습관 교정 등 선제적인 관리에 나서야 한다”고 조언했다.

이번 연구는 ‘혈압 범주에 따른 치매 위험: 대한민국 전국민 연구(Dementia risk across blood pressure categories: a South Korean nationwide study)’라는 제목으로 세계 최고 수준의 심혈관질환 학술지인 ‘European Heart Journal(IF: 35.6)’ 최신호에 게재됐다. 해당 저널은 유럽심장학회 공식 학술지로 미국심장협회 학술지(Circulation), 미국심장학회지(Journal of the American College of Cardiology)와 함께 세계 3대 심혈관 임상 저널로 평가받고 있다.