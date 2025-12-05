18일 서울서 대면·비대면 병행…사전 접수 시작 생성형 AI 수업 적용·일자리 변화·대화법 등 실무 중심 강연 마련 역량진단 시스템 첫 공개…보수교육 6시간 인정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능 확산으로 직업훈련 현장의 교육 방식이 빠르게 바뀌는 가운데, 한국기술교육대학교 능력개발교육원이 직업훈련교·강사를 위한 연례 역량강화 특강을 연다.

현장에서 바로 활용 가능한 AI 기반 수업모델과 일자리 변화 대응, 대화법 등 실용 교육 내용을 담아 훈련교·강사의 전문성을 높이겠다는 취지다.

5일 한국기술교육대 능력개발교육원에 따르면 ‘훈련 교·강사 역량강화 특강’은 오는 18일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만에서 개최된다.

대면과 실시간 비대면 방식이 병행되며 총 600명이 참여할 수 있다. 사전 접수는 이날부터 12일까지 능력개발교육원 누리집(hrdi.koreatech.ac.kr)에서 가능하며 참가비는 전액 무료다. 이번 특강 참여자는 보수교육(전문) 6시간도 인정받는다.

특강은 훈련교·강사가 실제 수업에 즉시 적용할 수 있도록 실무 중심으로 구성됐다. 첫 강연은 윤상혁 동국대 교수가 맡아 ‘생성형 인공지능(AI)의 실제 수업 적용 사례와 교과목별 전략’을 소개한다. 이어 김상균 경희대 교수는 ‘AI 시대의 진로·일자리 변화’를 주제로 직업훈련 시장 전반의 변화를 짚는다. 마지막 강연에서는 이동귀 연세대 교수가 ‘관계에 지친 당신을 위한 대화’를 통해 교육 현장에서 필요한 소통법을 설명한다.

능력개발교육원 스마트교육TF팀은 자체 개발한 ‘훈련 교‧강사 역량진단 시스템’도 처음 공개한다. 강사 개인의 역량 수준을 점검하고 향후 성장 경로를 설계하는 데 활용할 수 있는 도구다.

이진구 능력개발교육원 원장은 “이번 특강은 단순 강의가 아니라 현장에서 바로 적용할 수 있는 최신 강의 모델을 체험하는 자리”라며 “직업훈련 환경 변화에 맞는 새로운 교육 방향을 모색하는 전환점이 되길 바란다”고 말했다.