▶ 10.15 부동산 대책에도 청약 흥행 … 우수한 입지 조건 및 미래가치에 관심 쏠려

▶ 12월 10일(수) 당첨자 발표, 22일(월)~25일(목) 정당계약 … 2030년 1월 입주예정

SK에코플랜트와 HDC현대산업개발이 경기도 의왕시 고천동에 선보인 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’가 10.15 부동산 대책에 따른 초강도 규제 속에서도 뜨거운 청약 열기를 나타냈다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 1일부터 4일까지 진행된 청약접수 결과, 958세대 모집에 총 4,483건의 청약접수가 몰렸다. 특별공급에서 508세대 모집에 2,000명이 넘는 인원이 청약을 신청했고, 이어 진행된 1순위에서는 450세대 모집에 2,038건의 청약이 접수되면서 모집 세대 수를 모두 채웠다. 10.15 부동산 대책에 따른 규제 속에서도 청약 흥행에 성공했다는 평가다.

이러한 청약 결과는 이미 예견된 것이었다. 견본주택 오픈 첫 주말부터 방문객들이 인산인해를 이루는 등 뜨거운 분위기를 나타냈기 때문이다. 실제 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 견본주택 개관 첫 주말인 지난달 21일부터 23일까지 약 1만5,000명의 방문객이 몰린 바 있다.

방문객들은 향후 수도권의 신흥주거지로 거듭날 의왕 고천지구의 미래가치와 ‘인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(계획)’이 바로 앞에 자리한 초역세권 아파트라는 점을 높이 평가했다. 또 바로 옆에 이전 신설될 예정인 고천초등학교를 비롯해 의왕중학교, 우성고등학교 등이 도보권에 자리하고 평촌 학원가와의 거리가 인접한 점도 높은 호응을 얻었다. 이밖에 백운호수와 왕송호수가 가까이 있고, 바로 앞 역사공원(예정) 등 다수의 공원을 통해 쾌적한 주거환경을 기대할 수 있다는 점도 눈길을 끌었다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 분양 관계자는 “이번 청약 결과는 초강도 규제 속에서도 우수한 입지 조건과 미래가치를 보유한 곳을 향한 주택 수요자들의 관심은 여전히 뜨겁다는 것을 방증하는 대목”이라며 “국내를 대표하는 브랜드와 함께 낮은 건폐율, 다양한 커뮤니티 등 차별화된 상품성도 이번 청약 흥행에 한몫했다고 생각한다”고 말했다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 경기도 의왕시 고천동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 40층 11개동, 전용 39㎡·46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡·100㎡ 총 1,912세대 규모다. 이 가운데 전용 46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡ 958세대가 일반에 분양된다. 향후 분양일정은 12월 10일(수) 당첨자 발표에 이어, 정당계약은 22일(월)부터 25일(목)까지 4일간 실시할 계획이다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’가 조성되는 의왕시 고천동 일대는 다수의 주택재개발 정비사업과 의왕고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트들이 줄줄이 조성되고 있다. 이와 함께 바로 인근 오전동과 왕곡지구에서도 대규모 주거단지 개발이 진행 중이다. 이에 따라 향후 이 일대는 약 2만 세대를 수용하는 수도권의 신흥주거지로 거듭날 것으로 기대된다.

또 초역세권 아파트로 ‘인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(계획)’이 바로 앞에 자리한다. ‘인덕원~동탄 복선전철’(계획)은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선이다. 또 인덕원역에는 GTX-C 노선(계획) 개발이 추진 중이다. 또 바로 인근 의왕IC을 통해 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 등으로 빠르게 이동할 수 있다.

풍부한 생활 인프라와 친자연적인 주거환경도 기대된다. 단지 인근에는 의왕시청을 비롯해 소방서, 경찰서, 보건소 등 다양한 행정기관들이 자리하고 있다. 또 대형병원 수준의 규모를 갖춘 의왕시티병원과 함께 이마트, 주민센터 등이 가깝다. 여기에 단지는 백운호수와 왕송호수가 가까이 있고, 바로 앞 역사공원(예정)이 조성되는 것을 비롯해 인근에 현충탑공원, 고천체육공원 등이 자리해 있다. 이밖에 안양천과 모락산이 가까워 풍부한 녹지공간을 바탕으로 주거환경의 쾌적함이 한층 극대화됐다.

차별화된 특화설계도 관심사다. ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’는 외관에 커튼월룩을 적용해 고급스럽고 현대적인 감성을 연출할 계획이다. 또 단지의 상징성을 높이기 위해 옥탑 및 문주 특화 디자인을 도입할 예정이다. 이와 함께 모든 세대를 남향으로 설계해 조망과 채광 등을 극대화했다. 여기에 건폐율을 14.31%까지 낮춰 여유로운 동간 거리를 확보했다. 건폐율은 대지면적 대비 건물이 차지하는 비율로, 낮을수록 동간 거리가 넓어진다. 또 300m 길이의 통경축을 조성해 개방감을 더할 방침이다.

다채로운 커뮤니티 시설도 돋보인다. 입주민과 방문객에게 편안함과 품격을 더하는 ‘웰컴 로비’가 조성되며, 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린 골프, 냉·온탕, 샤워실 등 다양한 레저활동을 할 수 있는 공간이 마련된다. 또 맘스테이션, 주민카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 입주민들의 이용도가 높은 시설도 주목된다. 이밖에 주차공간도 세대당 1.54대 1로 넉넉하고 여유롭게 조성되며, 세대별 창고를 제공해 효율적인 주거공간 활용이 가능하도록 했다.

‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 견본주택은 현장부지(의왕시 고천동 일원)에 위치하며, 2030년 1월 입주 예정이다.