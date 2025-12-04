8525명에게 총예산 152억원

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 ‘2025년 기본형 공익직불금’ 지급을 개시했다.

4일 시에 따르면 올해 지급 대상자는 8525으로 총예산 152억원이 소요될 전망이다.

‘기본형 공익직불금’은 농업활동을 통해 환경보전, 농촌 유지, 식품 안전 등 농업‧농촌의 공익기능 증진과 농업인의 소득 안정을 위해 일정 자격을 갖추고 준수사항을 이행한 농업인에게 일정한 보상금을 지원하는 제도.

시는 올해 2월부터 4월까지 직불금 지급 신청을 받은 뒤 대상 농지와 농업인 지급 요건에 대한 철저한 검증을 거쳐 기본형 공익직불금 지급 대상자를 확정지었다.

대상자 검증 과정은 특히 부정수급을 차단하는 데 초점이 맞춰졌다. 특히, 실경작자가 아닌 자가 직불금을 수급하는 사례가 없도록 관외 경작자 및 노인장기요양등급 판정자 등 여건상 실경작이 쉽지 않을 것으로 예상되는 신청자들에 대해서는 일일이 방문 조사를 하는 등 현장실사를 강화했다.

김경일 시장은 “올해는 지급대상자가 늘어나 보다 많은 농업인께서 혜택을 받을 수 있게 되었다“며 기본형 공익직불금이 지역 경제 활성화와 농가 경영에 큰 도움이 되기를 바란다”고 말했다. 또 “농업은 기본적인 식량 생산의 핵심이며, 우리의 미래”라고 강조했다.

파주시는 앞으로도 농업의 공익적 가치를 증진하기 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진할 예정이다.