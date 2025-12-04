서울 소재 중고교 재학생 누구나 5인 1팀 구성해 12월 10일까지 온라인 신청 프로게임단 총감독 특강과 인기 프로게이머 사인회, 플레이스테이션5 등 체험 부스

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 12월 20일 오후 1시 마로니에공원 다목적홀(대학로 104)에서 ‘2025 종로구 청소년 e스포츠 대회’를 개최한다.

청소년들에게 e스포츠 체험 기회를 제공해 진로를 고민하는 계기를 마련하고 게임 산업에 대한 이해를 높이려는 취지다.

아울러 세대 간 e스포츠를 매개로 소통하는 시간이 될 것으로 기대된다.

서울 소재 중고교 재학생이면 누구나 참여 가능하며 5인 1팀을 구성해 12월 10일까지 구청 누리집이나 정보무늬(QR코드)로 접속해 신청하면 된다. 대회 종목은 발로란트다.

예선전은 12월 13일 온라인에서 5대 5 팀전 토너먼트 방식으로 진행한다. 본선 당일에는 4강 진출팀 20명이 경기를 치른다.

이외에도 인기 프로게이머 초청과 다양한 부대행사를 마련해 관심 있는 일반 시민들도 즐길 수 있는 자리를 조성한다.

특히, 임현석 DRX 프로게임단 총감독의 특강과 이벤트 매치, ‘제스트’ 김기석, ‘SereNa’ 김시아 등 프로게이머와의 사진 촬영, 팬사인회가 예정돼 있다. 체험 부스에서는 플레이스테이션5, 철권8, FC25, 발로란트 사격 모드도 즐길 수 있다.

이번 대회 본선에 참가한 모든 청소년에게는 상장과 후원사인 우리은행이 준비한 기념품을 제공한다. 룰렛 이벤트, 행운권 추첨 행사도 열린다.

정문헌 구청장은 “이번 대회를 통해 건강하고 긍정적인 e스포츠 문화가 지역사회에 확산되기를 바란다”며 “대회 참여자뿐 아니라 관심 있는 누구나 주말을 맞아 대학로에서 게임 관련 다양한 부대행사를 즐기고 특별한 추억을 만들어 가길 바란다”고 밝혔다.