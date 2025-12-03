초보부터 숙련자 모두 안정적 품질 빠른 건조와 뛰어난 은폐력이 장점 8종의 GC 컬러…색감 차이 최소화

[헤럴드경제=강문규 기자]삼화페인트공업이 자동차 보수용 ‘카로클 프리미엄 실러(Premium Sealer)’를 신규 출시한다고 3일 밝혔다. 이번 신제품 출시로 고품질 속건형 실러 시장을 공략한다는 게 삼화페인트의 설명이다.

‘카로클 프리미엄 실러’는 삼화페인트의 자동차 보수용 페인트 제품군 중 하나인 ‘카로클’ 시리즈 중 하나로, 초보자부터 숙련자까지 모두에게 안정적인 품질을 제공한다. 삼화페인트는 “이 제품은 빠른 건조 속도로 작업 속도를 크게 단축할 수 있으며, 뛰어난 은폐력으로 균일한 외관 품질을 구현한다”고 말했다.

삼화페인트의 ‘카로클 프리미엄 실러’는 자동차 보수용 제품에서 흔히 발생하는 미세한 색상 차이를 최소화한 제품이다. 바로, 흰색, 검은색 등 8종의 GC(그라운드 컬러, Ground Color)를 보유해서다. GC는 색 종류가 많을수록 미세한 색감 차이를 최소화할 수 있다. 특히, 이 제품에 범퍼 전용 첨가제를 적용하면 범퍼 도장을 적용할 수 있어 한 가지 제품으로 두 가지 작업을 모두 만족하는 작업성을 지녔다.

삼화페인트는 ‘카로클’ 브랜드 정체성을 강화하고 글로벌 사업을 확장하기 위해 자동차 보수용 제품 라인업을 강화하고 있다. 삼화페인트는 이번 신제품 출시로 자동차 보수용 도장 시스템을 모두 확보했다.

삼화페인트 관계자는 “이번 신제품은 물성이 우수하고 속건성과 은폐력 모두 돋보이는 성능을 갖춘 제품”이라며 “작업시간 단축과 우수한 외관 품질로 현장 작업자에게도 최고의 선택이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 자동차 보수용 도장 시스템은 보통 프라이머, 실러, 베이스코트, 클리어코트로 이뤄진다. 실러는 프라이머로 다듬은 표면의 접착력을 높여 차량 색상이 균일하게 적용되도록 돕는 제품이다.