[헤럴드경제=문이림 기자] 네이버가 두나무를 품었다. 규제 완화와 법제화, 글로벌 시장 진출이 향후 네이버의 주가 흐름을 가를 변수로 꼽힌다.

네이버는 자회사 네이버 파이낸셜을 통해 두나무를 100% 자회사로 편입한다고 지난 26일 밝혔다. 시장의 가장 큰 관심사였던 네이버파이낸셜과 두나무의 주식 교환비율은 1 대 2.54로 산정됐다. 기업가치 비율은 1 대 3.06으로 정해졌다. 합병 법인의 지분 구조는 송치형 두나무 회장 19.5%, 네이버 17%다.

합병 절차가 속도감 있게 진행될 경우 2026년 3분기부터 두나무 실적이 연결 반영된다. 네이버의 2026년 예상 실적은 매출 2조4000억원, 영업이익 2조9000억원 수준으로 전망된다. 유진투자증권은 네이버의 지분율(17%) 기준 연간 기여 효과를 영업이익 약 1조3900억원, 지배이익 약 1200억원으로 추산했다.

시장은 ‘합병 시너지’에 주목하고 있다. 네이버와 두나무는 웹3·인공지능(AI)·결제 인프라를 아우르는 ‘차세대 금융 플랫폼’ 구축에 나선다고 밝혔다. 이번 합병을 통해 한국 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 새로운 금융 생태계를 조성한다는 목표다.

오동환 삼성증권 연구원은 “두나무 편입으로 네이버파이낸셜은 네이버의 AI 역량과 네이버파이낸셜의 결제 네트워크, 두나무의 블록체인 기술을 통합하여 국내 웹3 시장을 선도할 수 있을 것”이며 “특히 정부가 활성화를 추진 중인 원화 스테이블코인 시장에서 양사의 시너지가 극대화될 것”이라고 내다봤다.

최승호 DS투자증권 연구원은 “당장의 주당순이익(EPS), 재무 개선보다는 향후 시너지 창출과 적정 멀티플 변화에 주목한다”며 “이는 거래소 비즈니스의 추정 신뢰도가 낮기 때문”이라고 말했다.

두나무의 매출은 암호화폐 업황에 따라 변동성이 크다. 매출의 96%는 암호화폐 거래소 업비트의 거래 수수료에서 발생해서다.

반면 글로벌 스테이블코인 발행사 코인베이스는 매출 구조가 다각화돼 있어 실적 안정성이 상대적으로 높다. 코인베이스의 올해 3분기 누적 매출 구성은 ▷거래 수수료(57%) ▷스테이블코인(18%) ▷스테이킹(10%) ▷구독료 및 부가서비스(4%) ▷이자 수익(4%)이다.

송 회장은 합병 발표 기자회견에서 “비교 대상으로 코인베이스, 서클 같은 글로벌 기업이 많이 언급된다”며 “(두나무가) 네이버파이낸셜과 결합하면 글로벌에서 도전해볼 만하다고 생각한다”고 밝힌 바 있다.

코인베이스의 시가총액은 약 104조원, 서클은 약 25조원이다. 네이버파이낸셜·두나무 합병 법인의 기업가치는 약 20조원으로 평가된다.

스테이블코인 발행과 실물자산 토큰화(RWA), 글로벌 결제 인프라 진입으로 사업 기반이 확장되면 두나무의 기업가치도 재평가될 수 있다는 전망이 나온다. 코인베이스와 서클은 지난 8월 ‘지니어스 법안(Genius Act)’ 통과 이후 실적과 주가가 모두 뚜렷한 성장세를 보였다.

주가 리레이팅도 향후 법제화와 규제 완화에 의해 좌우될 것으로 보인다. 이지은 대신증권 연구원은 “디지털 금융 사업을 확대하기 위해서는 규제 정비 등 해결해야 할 과제가 많다”며 “기자회견에서 발표된 내용 역시 규제가 미비한 현 시점에서 가능한 범위의 원론적 수준에 머무를 수밖에 없었던 것으로 판단된다”고 말했다. 이어 “국내 디지털자산 법제화 속도가 더딘 상황이지만, 제도 환경이 우호적으로 전환될 경우 세 회사가 추진할 수 있는 사업 기회는 확대될 것”이라고 전망했다.

이준호 하나증권 연구원은 “국내에서는 디지털 자산 2단계법, 토큰증권(STO) 제도화 시 스테이블 코인, RWA 생태계 내 압도적 경쟁력 보유하게 된다”며 “국내 디지털 자산 관련 법안의 최대 수혜 기업이며 상장사 중 대체재가 없다”고 평가했다.

한편 네이버는 주가는 28일 일주일 새 6.5% 하락한 24만4000원에 거래를 마쳤다. 지난 26일에는 교환비율 공개를 앞두고 투자 심리가 개선되며 4.15% 오른 26만3500원에 거래를 마쳤다. 이후 두나무 해킹 이슈에 주가는 하락세로 돌아섰다.