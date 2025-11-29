서울시, 빛과 색의 축제 ‘2025 서울윈터페스타’ 12월 12일부터 24일간 광화문·DDP 등서 개최 광화문마켓 ‘산타 마을’엔 ‘루돌프 회전목마’ 서울시청에는 이색 ‘겨울잠자기대회’ 열려

서울시가 다음달 12일부터 내년 1월 4일까지 24일간, 광화문광장~청계천~서울광장~DDP~보신각~우이천 6곳을 잇는 겨울축제 ‘2025 서울윈터페스타’를 개최한다.

29일 서울시에 따르면 올해 축제는 ‘판타시아 서울(FANTASIA SEOUL), 시민이 함께 만들어가는 환상의 서울’을 주제로 진행된다.

다음달 12일 오후 7시 광화문광장에서 열리는 ‘판타지아 빛 퍼레이드’ 개최로 축제의 서막이 열린다. 필리핀 해외초청팀 공연과 ‘아름드리 무용단’의 창작 한국무용이 펼쳐진다. 150여 명의 시민합창단 공연과 LED 아트 퍼포먼스 그룹 ‘생동감 크루’의 퍼포먼스도 선보인다. 마지막으로 광화문을 환하게 밝히는 ‘개막 점등식’으로 24일간의 대장정이 시작된다.

먼저 서울의 중심 광화문광장에서는 광장 자체를 초대형 캔버스로 꾸미는 서울라이트 광화문(다음달 12일~내년 1월4일)과 광화문마켓(다음달 12~31일)이 진행된다. 특히 올해 광화문마켓은 ‘산타빌리지’를 콘셉트로 유럽의 크리스마스마켓을 재연하고 루돌프 회전목마도 설치한다. ‘서울라이트 광화문’에서는 ‘광화, 빛으로 숨 쉬다’를 주제로 미디어파사드 쇼와 시민이 직접 대북을 쳐서 레이저를 쏘는 인터랙티브 프로그램이 선보인다. 이 밖에도 서울시 대표 캐릭터 ‘해치’의 방을 엿볼 수 있는 ‘해치존’과 글로벌 완구회사 ‘레고(LEGO)’와 협업해 만든 ‘SEOUL MY SOUL’과 ‘해치’도 전시된다.

청계천에서는 올해로 17회를 맞은 ‘서울빛초롱축제’가 ‘나의 빛, 우리의 꿈, 서울의 마법’을 주제로 다음달 12일부터 다음해 1월 4일까지 열린다. 청계광장변 ‘팔마(八馬)’ 조형물에서 시작해 삼일교를 지나 DDP 인근 오간수문까지 4가지 테마의 빛 조형물과 실험적인 미디어아트가 물길을 장식한다.

올해는 축제 장소를 우이천까지 확대해 ‘어가행렬’ 조형물을 특별 전시한다. 서울광장에서는 ‘Winter Ring(도시 위에 피어난 축제의 링)’을 테마로 19일부터 내년 2월 8일까지 52일간 스케이트장을 운영한다. 특히 개장식·성탄절·송년 제야 등 주요 일정에는 피겨공연, 캐롤 버스킹, 디제잉파티 등 이벤트를 펼쳐 축제 분위기를 고조시킬 예정이다. 이외에도 스케이트장 주변에 ‘로컬마켓존(서로장터)’을 조성한다.

DDP(동대문디자인플라자)에서는 세계적인 미디어아트 축제 ‘서울라이트 DDP(12월18일~31일)’와 글로벌 인플루언서 박람회인 ‘서울콘(12월29일~2026년1월1일)’을 동시에 개최한다.

우선 222m DDP 외벽에는 해치, 라인프렌즈 등 국내외 인기 캐릭터와 협업한 세계 최대 비정형 미디어파사드를 선보인다. 또 상설 야간 조명과 연계한 ‘크리스마스 타운’을 조성하고 특히 올해는 DDP 곳곳에 선물 상자를 남기는 ‘힙(HIP)산타’ 등 다채로운 이벤트도 선보일 예정이다. 전 세계 56개국 글로벌 인플루언서 3,567팀이 참여하는 박람회 서울콘은 K-콘텐츠의 글로벌 영향력을 보여주는 ‘APAN 스타 어워즈’, ‘월드 K-Pop 페스티벌’ 등을 비롯한 30여 개의 다양한 행사를 준비했다.

올해 서울윈터페스타는 축제 기간 내내 서울 도심 곳곳에서 시민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 다양한 공연·체험·문화행사가 매일 다른 콘셉트로 운영된다. 대표적으로 전통, 무용, K-팝 등 한국을 표현하는 ‘K-퍼포먼스 경연대회’가 청계천과 광화문광장에서 펼쳐진다. 최종 우승팀은 다음달 31일 ‘제야의 종 타종행사’ 축하공연 무대에 서는 특별한 기회가 주어진다.

이외에도 도심 속 이색 대결 ‘겨울잠자기 대회’, 화려한 빛과 음악이 어우러진 ‘거리 퍼레이드’, 무선 헤드폰을 쓰고 즐기는 ‘K-POP 댄스파티’ 등 참여형 이벤트가 열린다.

숏폼 댄스챌린지를 촬영할 수 있는 ‘K-POP 릴스존’과 ‘K-뷰티존’, 따뜻한 먹거리와 겨울 감성을 즐길 수 있는 ‘K-윈터 푸드존’이 시민들을 맞이한다.

축제의 하이라이트인 ‘제야의 종 타종행사’는 다음달 31일 보신각에서 진행된다. 올해는 ‘당신이 빛입니다’를 콘셉트로 개최된다. 보신각 기와에 미디어파사드를 맵핑해 종소리에 맞춰 보신각 건물이 울리는 모습을 연출, 소리의 시각화라는 새로운 장르를 선보인다.

식전 공연으로는 ‘K-퍼포먼스 경연대회’ 우승팀의 축하 무대와 병오년 붉은 말의 해를 표현한 ‘LED 댄스 퍼포먼스(빛의 군무)’가 펼쳐진다. 이어 자정, 33번의 타종을 마치면 내년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 록밴드 크라잉넛이 대표곡 ‘말 달리자’를 부르며 힘찬 시작을 알린다.

올해도 시민들에게 희망을 준 인물들을 시민대표로 추천받아 타종식 주인공으로 선정한다. 접수기간은 오는 30일까지다.

DDP에서도 ‘서울라이트 DDP: 새해맞이 카운트다운’을 동시에 선보인다. 새해가 밝는 순간 DDP 외벽을 수놓는 미디어파사드를 배경으로 디제잉·아티스트 공연, 화려한 불꽃쇼가 펼쳐진다. 또한, 전세계 인플루언서들이 DDP 카운트다운을 전 세계로 생중계한다.

각종 전시와 공연도 함께 진행된다. 서울문화재단은 문화역서울284에서 ‘제4회 서울융합예술페스티벌(다음달 9~21일)’을 개최하고 세종문화회관에서는 ‘오페라 갈라’와 ‘호두까기인형’ 등이 무대에 오른다. 서울시립미술관에서는 ‘최재은: 약속’, 서울역사박물관에서는 ‘에드워드 버틴스키 사진전’, 서울공예박물관에서는 ‘패션아트 선구자 금기숙’ 등이 열린다.

김태희 서울시 문화본부장은 “지난해 540만여 명 시민의 사랑을 받은 서울윈터페스타가 올해는 시민과 관광객이 직접 참여하고 함께 즐기는 축제로 한 단계 더 도약한다”라며, “광화문의 화려한 빛 축제부터 이색적인 K-컬처 체험, 감동적인 제야의 종 타종까지, 서울 도심 어디서나 시민이 주인공이 되는 ‘환상의 서울’을 경험하시길 바란다”라고 말했다.