-용인외대부고 학생에게 글로벌 강의 플랫폼 무상 제공…학문 간 융합·탐구 및 구술·논술 역량 강화

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]세계 최고 지성의 명강연을 담은 평생 교육 프로그램 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’(이하 위대한 수업)가 학교 현장에서 글로벌 인재 양성을 위해 활용된다.

EBS는 용인외대부고와 ‘위대한 수업’을 활용한 학교 현장 중심의 연구학교 운영 모델을 공동 개발하고, 학생들의 융합적 사고력과 글로벌 시민성을 강화할 계획이다.

EBS(사장 김유열)와 용인한국외국어대학교부설고등학교(교장 정영우, 이하 용인외대부고)는 27일 오후 4시, 용인외대부고 드림홀에서 업무협약을 맺고, 학교 현장 중심의 연구학교 운영 모델을 공동 개발해 나가기로 했다.

이번 협약을 통해 용인외대부고 학생과 교직원은 ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 글로벌 플랫폼을 무상으로 이용하고, 이를 기반으로 한 ▲심화 강의 수강 ▲논술·구술 기반 탐구 활동 ▲테마 독서 연계 학습 등 다양한 교과·비교과 프로그램에 참여하게 된다.

협약식에서 EBS 김유열 사장은 “‘위대한 수업’은 세계 지성을 한국 교육 현장과 연결하는 EBS의 대표 글로벌 프로젝트”라며 “용인외대부고와 함께 미래형 교육 모델을 구축하겠다”고 말했다.

용인외대부고 정영우 교장은 “EBS의 고품질 교육 콘텐츠와 글로벌 강의 플랫폼이 용인외대부고 학생들에게 폭넓은 시야와 구술·논술 역량을 강화”하고 “학교의 교육 목표인 글로벌 인재 양성에 큰 시너지 효과를 낼 것”이라고 밝혔다.

EBS는 앞으로도 ‘위대한 수업’을 비롯한 미래 교육 콘텐츠를 기반으로 전국 학교, 교육 기관과 협력하여 융합, 창의적 교육 환경 조성에 기여해 나갈 계획이다.