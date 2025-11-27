2026년 정기 임원인사 최 부사장, 승진 동시에 CTO 발령 전무 2명, 상무 10명도 신규 선임

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 ‘기술 혁신 리더십 인재’를 골자로 2026년 정기 임원인사를 단행했다.

27일 LG디스플레이는 부사장 1명, 전무 2명, 상무 신규 선임 10명 등 13명 규모의 2026년 정기 임원인사를 발표했다.

LG디스플레이 관계자는 “이번 임원인사에서 전문성과 실행력을 갖추고 탁월한 기술 혁신 리더십을 발휘하여 사업 성과 개선에 크게 기여한 인재를 중용했다”고 밝혔다.

생산 기술 혁신 및 생산 프로세스를 개선하고, 성능 우위 기술 완성도를 제고해 사업을 위한 선제적 기술 경쟁력 강화에 기여한 생산기술센터장인 최영석 전무가 부사장으로 승진, CTO(최고기술책임자)로 선임됐다.

최 부사장은 CTO로서 세계 최고 수준의 전문성과 개발과 생산에 이르는 다양한 경험을 바탕으로한 소통 역량을 통해 사업 연계성이 강화된 디스플레이 신기술 개발을 추진하며 미래를 준비하는 역할을 맡게 된다.

또한 중소형 OLED 신기술을 적기에 개발해 고객 신뢰를 강화하며 경영 성과에 기여한 박상윤 상무(SC 개발그룹장)와 대형 OLED 제품의 경쟁력 강화를 주도하며 사업 실적 개선에 기여한 이태림 상무(대형 제품개발1담당)가 각각 전무로 승진했다.

아울러 OLED 스마트 워치 신제품 개발을 통해 사업 성과에 기여한 소성진 상무, 연구소에서 OLED 선행기술을 개발하여 기술 경쟁력 강화에 기여한 김인주 상무 등 각 분야에서 성과를 창출한 10명을 상무로 신규 선임했다.

이번 정기 임원인사는 2026년 1월 1일자로 시행된다.