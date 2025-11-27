[헤럴드경제=민성기 기자] 방탄소년단(BTS) 정국이 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 100억 스트리밍을 돌파하며 새 역사를 썼다.

정국은 최근 스포티파이 개인 계정 모든 크레딧 기준 누적 100억 스트리밍(필터링 전)을 달성했다.

유럽 음악 전문 시상식 ‘월드뮤직어워드’가 밝힌 수치에 따르면, 정국은 아시아 가수 중 가장 빠른 기간(1382일) 안에 스포티파이 100억 스트리밍을 달성했다.

여기에 K-팝 솔로 최초의 100억 스트리밍 기록까지 더해지면서 글로벌 음악 산업에서 전례 없는 이정표를 세웠다. 남성 아티스트 전체를 기준으로 해도 정국보다 빠르게 이 기록에 도달한 이는 한 명뿐이다.

방탄소년단 정국의 스트리밍 상승세는 현재진행형이다. 스포티파이 계정은 하루 평균 약 650만 회 스트리밍이 꾸준히 쌓이고 있다. 이는 특정 히트곡에 의존하지 않고, 전반적인 음악 스펙트럼 전체가 ‘지속 청취’ 되고 있다는 의미다.

특히 정국은 단 하나의 솔로 앨범과 18곡의 오리지널 트랙만으로 100억 스트리밍을 만들어냈다. 방대한 디스코그래피가 아닌 제한된 수의 곡으로 이룬 기록이라는 점에서 정국의 막강한 글로벌 영향력과 존재감이 더욱 부각된다.

또 하나의 굵직한 대기록도 존재한다. 방탄소년단 정국은 오리지널 트랙 18곡 모두가 1억 스트리밍을 돌파한 최초의 아시아 솔로 아티스트다.

지속적인 장기 기록도 눈에 띈다. ‘Seven’은 스포티파이 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 차트에 통산 123주 올랐다.

앨범 ‘GOLDEN’ 역시 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’에서 총 107주 이름을 올리며 아시아 솔로 앨범 기준 최초·최장 기록을 유지 중이다.