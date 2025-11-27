업계 최초 ‘서비스 기술경진대회’ 도입 올해로 30회

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자서비스가 26~27일 경기도 수원 삼성전자 CS아카데미에서 ‘서비스 기술경진 및 안전혁신대회’를 개최한다.

1986년 국내 업계 최초로 도입된 ‘서비스 기술경진대회’는 올해로 30회를 맞으며, 서비스 엔지니어의 역량 강화와 고품질 고객 서비스 제공하는데 기여해왔다.

올해부터는 기술경진대회와 함께 ‘안전혁신대회’가 함께 운영된다. 안전이 서비스 품질의 핵심 요소로 부상함에 따라 임직원의 안전의식 제고와 안전한 작업 환경 조성을 위한 우수 사례 발굴에 나선 것이다.

대회에는 엔지니어뿐 아니라 대한산업안전협회와 안전보건공단 전문가도 참여해 실효성 높은 아이디어 도출이 기대된다.

올해 대회 주제는 ‘AI 서비스 미래와 안전 문화’로, 수리 경진 5개, 서비스 혁신 사례 4개, 안전 혁신 1개 등 총 10개 종목이 운영된다.

수리 경진은 실제 고객 서비스 환경과 동일한 조건에서 제품 진단 능력을 평가한다. 삼성전자 제품의 AI 기능 고도화에 발맞춰 AI 기반 신제품 비중을 확대하고, 여러 제품을 동시에 점검하는 멀티 서비스 역량도 중점적으로 평가한다.

경연 분야는 ▷키친(냉장고·식기세척기·시스템에어컨) ▷리빙(세탁건조기·로봇청소기·시스템에어컨) ▷에어(에어컨·시스템에어컨) ▷TV&PC ▷모바일(스마트폰·웨어러블) 등 5개 분야로 구성되며, 지역 예선을 통과한 42명의 엔지니어가 본선에서 실력을 겨룬다.

서비스 혁신사례 부문은 엔지니어들이 고객 서비스 중 발굴한 아이디어를 논문으로 발표하거나, 수리 장비를 제작 및 개선하여 발표한다. 채택된 사례는 실제 서비스 현장에 적용돼 업무 효율 및 고객 만족도 향상에 기여하고 있다.

올해 첫 도입된 ‘서비스 안전혁신대회’는 안전 혁신 사례 경진과 안전문화 확산 행사로 진행된다. 우수 안전사례는 대한산업안전협회 전문가의 심사로 선정되며, 안전 포럼·퀴즈·안전체험 전시관 등 다양한 프로그램을 통해 임직원의 참여도를 높인다. 특히 안전체험 전시관에서는 3D 골격 시뮬레이션 장비로 엔지니어의 움직임을 분석해 맞춤형 작업 방식까지 제안한다.

우수 성적을 거둔 엔지니어에게는 상장·상금·인사 가점이 부여되며, 이 중 탁월한 성과를 낸 직원에게는 고용노동부 장관상(3명), 국제기능올림픽대회 한국협회장상(3명)도 수여된다.

김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 “이번 대회는 기술 인재를 발굴하는 동시에 고객 만족의 필수 요소인 안전 수준까지 강화하는 기회”라며 “앞으로도 고객에게 신뢰받는 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.