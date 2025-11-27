[헤럴드경제=최원혁 기자] 이탈리아의 한 피자집 사장이 외국인 관광객을 조롱하는 영상을 SNS에 올렸다가 논란이 되자 삭제 후 사과의 뜻을 밝혔다.

지난 26일(현지시간) 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면 사건은 온천으로 유명한 토스카나 지방 도시인 몬테카티니 테르메에 있는 피자 가게에서 일어났다.

피자집 사장은 최근 가게에 방문한 16명의 대만인 관광객이 피자를 5판만 주문했다는 이유로 조롱 영상을 촬영해 SNS에 올렸다.

사장은 관광객들이 식사 중인 모습을 영상으로 촬영하며 이탈리아어로 손님들을 모욕하는 말을 했다. 이탈리아어를 모르는 관광객들은 웃으며 카메라를 향해 손을 흔들기도 했다.

영상에서 사장은 “16명이 와서 피자 5판과 맥주 3잔 주문한 이 손님들 때문에 화가 난다”며 “너희에게 관심 없으니 그냥 너희 나라로 꺼져라”고 말했다.

보도에 따르면 당시 여행 가이드는 일부 노년층 관광객이 시차 적응 문제로 식욕이 없어 적은 양의 음식을 주문해도 괜찮은지 미리 주인에게 확인했다. 주인이 흔쾌히 수락했고 이에 적은 양만 주문했다고 한다.

해당 영상은 온라인에서 큰 논란을 일으켰다. 비판이 쏟아지자 문제의 사장은 영상을 삭제하고 사과 영상을 올렸다. 그는 “대만 관광객들에게 사과한다. 나는 그냥 장난기 많은 이탈리아 사람일 뿐”이라고 했다. 그러면서 자신이 중국과 대만 모두 방문한 적이 있다며 “여러분은 멋진 사람들이다. 나는 중국을 사랑하고 대만도 사랑한다”고 했다.

이름을 밝히지 않은 한 이탈리아 셰프는 해당 피자 가게 주인이 화를 냈던 이유 중 하나로 이탈리아의 문화를 언급했다고 SCMP는 전했다. 이탈리아에서는 손님들이 피자를 나눠 먹는 대신 한 사람당 피자 한 판씩을 주문하는 것이 일반적이라는 것이다.