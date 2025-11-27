한국증권학회 심포지엄 개최 “증권사별 주문 유형 고도화 필요”

[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 대체거래소 넥스트레이드가 출범 1년이 채 되지 않아 거래량 기준 점유율 15%를 넘어서며 빠르게 안착했다. 전문가들은 낮은 거래수수료와 실적 공시 직후 즉각적인 가격 발견이 가능해진 점을 성장 요인으로 꼽으며, 향후 주문유형 고도화가 경쟁력 유지의 핵심이라고 평가했다

한국증권학회는 27일 서울 여의도 금투센터에서 ‘대체거래소 출범과 복수시장체제의 도입 - 성과와 과제’ 특별심포지엄을 개최했다.

금융투자협회는 복수시장 초기 단계에서는 규제보다는 경쟁 촉진이 필요하다며, 최선집행 기준과 자동주문전송시스템(SOR) 운영 자율성 확대 등 제도 개선 과제를 제시했다.

주제 발표를 맡은 김대진 성균관대 경영대학 교수는 넥스트레이드 출범과 복수시장 도입으로 유동성이 분산될 것이란 우려와 달리 두 시장 모두 안정적 유동성 지표를 보이고 있다고 진단했다.

아울러 주문의 깊이가 유의미하게 개선되는 동시에 특히 저유동성 종목을 중심으로 넥스트레이드 시장을 통해 가격발견 기능이 상당한 수준으로 제고되는 모습이 나타났다고 짚었다.

또, 대부분 주문이 자동주문전송시스템(SOR)을 통해 실행되고 메이커(Maker·지정가 주문) 수수료가 적용됨에 따라 주식 투자자 거래비용을 낮추는 효과도 있었다고 김 교수는 덧붙였다.

향후 개선과제로는 대체거래소의 최근 6개월 일평균 거래량이 한국거래소 일평균 거래량의 15%를 초과하면 안 되게 한 자본시장법 시행령상 규제의 완화 필요성이 거론됐다.

올해 3월 출범한 넥스트레이드는 급성장을 거듭하며 반년도 되지 않아 거래량 상한선에 근접했고, 이에 지난 8월부터 145개 종목을 순차적으로 거래대상에서 제외하는 등 조처를 취해왔다.

이번 심포지엄에서는 이러한 규제에 따른 일부 종목 거래중단이 시장 전체 유동성과 투자자의 거래 안정성을 해칠 우려가 크다는 지적이 나왔다.

주제 발표 이후 패널 토론에서는 금융위원회와 학계, 금융투자협회 관계자와 증권업계 애널리스트 등이 토론자로 나서 다양한 의견을 나눴다.

진양규 금융투자협회 증권선물본부 부장은 “넥스트레이드 출범 당시 ‘기존 거래소가 불편하지 않은데 왜 대체거래소가 필요하냐’는 질문이 많았지만, 중간가 호가 도입이나 거래소의 수수료 인하 움직임처럼 시장 전반의 경쟁을 촉진하는 효과가 이미 나타났다”고 말했다.

그러면서 “예상보다 빠르게 안착한 만큼 해외 투자자들도 관심을 보이고 있고 외국계 증권사의 참여 검토도 이어지고 있다”고 했다.

이어 그는 “최선집행 기준과 SOR 체계를 보다 유연하게 운영하고 주문 서비스 경쟁을 촉진해 투자자 편익을 높여야 한다”고 설명했다.

전진규 한국증권학회장은 개회사를 통해 “넥스트레이드가 출범하면서 우리 자본시장은 약 70년 가까이 유지됐던 단일 거래소 중심 구조를 넘어 본격적으로 복수시장 체제로의 전환을 시작했다”면서 “이는 중요한 제도적 진전”이라고 말했다.

서유석 금융투자협회장은 축사에서 “대체거래소 출범은 시장간 경쟁을 통한 거래 활성화와 코스피 4천 돌파 등 주가 상승 선순환 구조를 만들어가고 있다”면서 “복수시장 체제를 안정적으로 정착시키기 위해 시장점유율 규제의 합리적 재정비 등이 필요하다”고 말했다.

김학수 넥스트레이드 대표이사는 “거래플랫폼으로서 운영의 혁신성과 안정성을 더욱 공고히 해나가는 동시에 지수상장펀드(ETF), 조각투자, 토큰증권(STO) 등 새롭고 차별화된 서비스를 펼쳐 나갈 것”이라고 말했다.