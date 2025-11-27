근로·사업소득은 2분기 연속 감소…공적 이전소득 37.7% 급증 1분위 소득 11%↑…5분위 배율 5.07배로 축소, 코로나 직후 이후 최저

[헤럴드경제=김용훈 기자] 3분기 가구 실질소득이 1년 전보다 1.5% 늘며 플러스로 돌아섰다. ‘민생쿠폰’ 지급으로 공적 이전소득이 40% 가까이 급증한 영향이 컸다. 반면 근로·사업소득은 2분기 연속 감소하며 생산활동 기반 소득은 부진한 흐름을 이어갔다. 소득 하위 계층의 소득 증가율이 상대적으로 높아지면서 분배지표는 5년여 만에 가장 개선됐다.

27일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 3분기 가계동향조사 결과’에 따르면, 지난 3분기 가구당 월평균 소득은 543만9000원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했다. 근로소득은 1.1%, 사업소득은 0.2% 늘었고 재산소득은 0.8% 감소했다. 물가를 반영한 실질소득은 1.5% 늘며 2분기(0.0%)의 정체에서 다시 플러스로 전환했다.

실질소득 회복에는 ‘민생쿠폰 추경’ 효과가 결정적이었다. 생산활동 없이 지급되는 이전소득은 전년보다 15.5% 늘며 2022년 2분기(37.5%) 이후 13분기 만에 최대 증가폭을 기록했다. 추석이 4분기로 늦어지며 사적 이전소득은 30.8% 줄었지만, 민생쿠폰을 포함한 공적 이전소득은 37.7% 급증했다.

이전소득을 제외한 모든 소득 항목은 감소했다. 근로소득은 0.8% 줄며 2분기(-0.5%)보다 감소폭이 커졌다. 임금 상승률이 임금근로자 수 증가 속도를 따라가지 못했다는 분석이다. 사업소득 역시 1.7% 감소하며 2분기 연속 1%대 역성장을 이어갔다. 재산소득은 2.7% 줄며 13분기 만에 마이너스로 돌아섰다. 배당소득이 늘었지만 이자소득 감소 폭이 더 컸다.

저소득층을 중심으로 소득 증가율이 더 크게 나타나면서 분배지표도 개선됐다. 소득 하위 20%인 1분위 가구 월평균 소득은 131만3000원으로 11.0% 증가했다. 사업·재산소득은 각각 5.8%, 17.6% 줄었지만, 근로소득(7.3%)과 이전소득(15.3%) 증가가 전체 소득을 끌어올렸다. 2분위는 7.1%, 3분위 5.8%, 4분위 4.4% 증가율을 보였다. 반면 5분위(상위 20%) 소득은 1158만4000원으로 0.4% 증가에 그쳤다.

이에 따라 소득 분배격차를 나타내는 5분위 배율은 5.07배로 축소됐다. 지난해 3분기 5.69배에서 0.62배 낮아지며 2020년 2분기(5.03배) 이후 가장 낮은 수준이다. 배율이 낮아질수록 상·하위 간 소득 격차가 줄어드는 것으로, 통상 분배가 개선됐다는 의미로 해석된다.

다만 전문가들은 “가계동향조사는 분기 단위이기 때문에 구조적 분배 개선 여부는 연간조사인 가계금융복지조사를 통해 최종 판단해야 한다”고 설명했다.