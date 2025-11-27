[헤럴드경제=함영훈 기자] 하와이 여행을 준비하는 한국 여행객들을 위해 12월 한 달간 특별한 혜택이 마련된다.

하와이 전용 태양의 서커스(Cirque du Soleil) 공연 ‘아우아나(Auana)’와 와이키키 주요 아웃리거 리조트가 함께 진행하는 전화 예약 고객 전용 프로모션이다.

아우아나는 태양의 서커스가 하와이를 위해 처음 제작한 상설 공연으로, 하와이 전통 춤과 음악, 자연과 신화를 현대 서커스 예술로 재해석한 작품이다.

라이브 퍼커션과 훌라, 360도 무대 구성이 결합돼 관람객에게 높은 몰입감을 제공한다. 특히 아우아나는 기존의 음악 중심 야간 공연과 차별화된 구성으로, 하와이의 밤 문화에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

공연 개막 이후 오하우에서 즐길 수 있는 대표적인 야간 엔터테인먼트로 빠르게 자리 잡으며 여행객들의 관심을 끌고 있다. 12월 전화 예약 시 공연 티켓은 최대 15% 할인된다.

아웃리거 호스피탤리티 그룹은 75년 이상 하와이에서 리조트를 운영해온 대표적인 하와이 숙박 브랜드다.

세 아웃리거 리조트가 자리한 와이키키 해변 중심부는 오하우에서도 관광 수요가 특히 높은 지역으로, 해변·쇼핑·레스토랑 접근성이 뛰어나 여행객 만족도가 높다. 이러한 입지적 강점 때문에 아웃리거 리조트는 오하우를 찾는 여행객들 사이에서 꾸준히 선호도가 높은 편이다.

이번 프로모션에는 아웃리거 리프 와이키키 비치 리조트, 아웃리거 와이키키 비치콤버 호텔, 아웃리거 와이키키 비치 리조트 등 세 곳의 리조트가 참여한다.

전화 예약 고객에게는 리조트별로 최저가 보장, 객실 업그레이드, 조식 제공 등 다양한 특별 혜택이 적용된다. 혜택은 날짜와 객실 타입에 따라 달라질 수 있으며 온라인 예약에서는 제공되지 않는다.

이번 전화 예약 전용 혜택은 12월 한 달간 제공되며, 예약 및 문의는 한국 콜센터(에스마케팅 커뮤니케이션즈)를 통해 가능하다.