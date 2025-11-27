27일, 현대차에서 현장지원 회의 준공 준비 공유·생산라인도 점검

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차㈜ 울산 EV(전기차) 전용공장이 올해 말 준공을 앞두고 있는 가운데 울산시가 현장 총력 지원에 나섰다.

울산시는 27일 오전 현대자동차 전기차 전용공장 비전홀에서 김두겸 울산시장과 이동석 현대자동차㈜ 대표이사를 비롯해 울산시와 현대차 관계자 등 20여 명이 참석한 가운데 ‘기업 현장지원 전담팀(TF) 회의’를 열고 지원 사항을 점검했다.

이날 울산시는 회의에서 현대자동차의 준공 준비 현황을 공유하고, 행정지원 사항을 점검한 뒤 생산라인을 둘러보았다. 시는 차질 없는 준공을 위해 인허가와 기반시설 등 현장애로 사항을 해결하고, 준공 이후에도 안정적인 생산체제가 확립될 때까지 현장지원 체계를 유지하기로 했다.

현대자동차 전기차 전용공장은 민선8기 울산시의 첫 번째 대규모 투자사업으로, 부지조성에서 건축허가까지 3년 걸리는 업무를 전담공무원 현장지원 등을 통해 10개월 만에 마무리했다.

이에 따라 현대자동차는 지난 2023년 9월 울산미포국가산업단지 내 54만8000㎡ 부지에 2조3000억원을 투자해 전기차 신공장을 착공했다. 올해 말 준공하면 시험 생산을 거쳐 내년 상반기부터 연간 20만대를 생산할 계획이다.

울산시는 이 같은 기업지원 체계로 올해 4월에는 9300억원이 투자되는 현대자동차 수소연료전지 신공장을 유치함으로써 2023년 전기차 신공장 착공 이후 2300명의 신규 채용도 이끌어냈다.

이동석 현대자동차㈜ 대표이사는 “울산시의 친기업 정책으로 전기차 신공장 사업 추진의 전 과정이 원활하게 진행됐다”며 “울산이 친환경 자동차 생산의 중심이 될 수 있도록 지속적인 투자를 적극 모색하겠다”고 말했다.

김두겸 울산시장은 “준공이 임박한 만큼 남아 있는 과제들을 체계적으로 점검하고 빈틈없이 챙기겠다”며 “전담팀(TF)을 통해 기업 현장의 속도에 맞춰 신속하게 행정지원을 하겠다”고 말했다.