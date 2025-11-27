가족여행 준비사항·혜택 등 다양한 정보 제공 “고객 중심 경영 실천 일환”

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 가족과 함께 떠나는 여행객을 위해 준비사항과 혜택을 한눈에 볼 수 있는 ‘가족여행 안내 페이지’를 신설했다고 27일 밝혔다.

제주항공은 올해 진행한 고객 설문조사 5건의 결과를 바탕으로 주 고객층인 가족 여행객의 여행 편의를 위해 자사 홈페이지 내 ‘가족여행 안내 페이지’를 만들고 관련 내용을 한곳에 모았다.

이번에 마련한 ‘가족여행 안내 페이지’는 올해 진행한 설문조사 결과, 가족 여행 관련 정보에 대한 니즈가 높다는 점을 반영해 ▷24개월 미만 유아 ▷어린이 ▷반려동물 동반 ▷임산부, 휠체어 이용, 시∙청각 장애인 등 관련 케어 서비스 ▷회원 혜택 및 가족여행 추천 서비스 등으로 구성했다.

가족 여행객이 많이 찾는 예약, 탑승, 공항 이용 관련 정보는 물론 각종 기내 서비스와 부가 서비스 안내, 추천 상품, 여행 팁까지 흩어져 있던 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 한곳에 모은 것이 특징이다.

제주항공 관계자는 “고객 중심 경영을 적극적으로 실천하기 위해 올해 진행한 설문조사 결과를 바탕으로 가족여행 안내 페이지를 신설하게 됐다”며 “앞으로도 지속해서 고객의 목소리에 귀를 기울이고 이를 바탕으로 서비스 개선 및 신규 서비스 발굴에 적극 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 제주항공이 탑승객을 대상으로 올해 진행한 각종 설문조사 결과 전체 응답 고객 5800여 명 가운데 42%가 자녀 동반, 부모 친지 동반, 부부 여행 등 가족 여행객으로 가장 큰 비중을 차지했다. 친구·지인 여행이 25%로 뒤를 이었고, 혼자 여행은 18%를 차지한 것으로 나타났다.