복지부 ‘2024년도 고독사 발생 실태조사’ 결과 발표 대면 관계 약화, 배달·플랫폼 중심 노동 구조 변화 영향 “생애주기별 사회적 고립 위험군 발굴해 맞춤형 지원”

[헤럴드경제=이태형 기자] 1인 가구 증가와 고령화 등의 영향으로 고독사가 매년 증가한 것으로 나타났다. 남성은 여성의 5배 이상 높았고, 이 중 50·60대 남성의 고독사 비중이 높게 나타나 이에 대한 대책 마련이 시급하다.

보건복지부는 2024년 국내 발생한 고독사 사망자 발생 현황을 정리한 ‘2024년도 고독사 발생 실태조사’ 결과를 27일 발표했다.

실태조사 결과, 2024년 고독사 사망자 수는 3924명으로 2023년 3661명보다 263명(7.2%) 증가했다.

전체 인구 10만 명당 고독사 사망자 수는 2023년 7.2명에서 2024년 7.7명으로, 전체 사망자 100명당 고독사 사망자 수는 2023년 1.04명에서 2024년 1.09명으로 증가했다.

시도별로는 경기(894명, 22.8%), 서울(784명, 20.0%), 부산(367명, 9.4%) 순으로 고독사 사망자 수가 많았다.

성별로는 남성이 차지하는 비중(81.7%)이 여성 비중(15.4%)보다 약 5배 이상 높았다.

연령대별로는 60대(32.4%), 50대(30.5%), 40대(13.0%) 순으로 중장년층이 차지하는 비중이 높게 나타났다.

특히 성별·연령별 현황을 종합했을 때, 60대 남성 고독사 사망자 수가 전체 고독사 중에서 가장 많았고(1089명, 27.8%), 50대 남성 고독사 사망자 수가 두 번째로 많아(1028명, 26.2%) 중장년 남성이 고독사에 가장 취약한 것으로 확인됐다.

발생장소별 비중은 주택(48.9%), 아파트(19.7%), 원룸·오피스텔(19.6%) 순으로 높았지만, 여관·모텔, 고시원 비중은 최근 5년간 증가세를 보였다.

1인 가구 증가로 인해 최초 발견(신고)자가 가족이나 지인에 의한 발견 비중은 감소 추세였지만, 임대인이나 보건복지서비스 종사자에 의한 발견 비중은 같은 기간 증가 추세를 보였다.

이에 복지부는 사회적 고립 예방 정책 추진 기반을 마련하기 위해 2026년에 ‘사회적 고립 실태조사’를 시행해 사회적 고립 위험군의 규모와 주요 특성, 욕구, 필요 서비스 등을 조사할 계획이다.

이와 함께 내년에는 고독사 예방 및 관리 사업 대상을 사회적 고립 위험군으로 확대하는 한편, 사업 유형을 생애주기별로 구분해 청년·중장년·노인에 대한 특화 서비스를 제공할 예정이다.

특히 고독사 비중이 큰 50대~60대 중장년을 대상으로 일자리 정보 제공을 통한 취업 지원, 중장년 자조모임 등 사회관계망 형성 프로그램 운영 등의 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.