[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원은 27일 구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령이 마찬가지로 구속돼 있는 부인인 김건희 여사에게 변호인을 통해 사랑한다는 말을 전한 것을 두고 “잘못된 사랑”이라고 비판했다.

박 의원은 27일 윤석열 전 대통령이 변호인을 통해 김건희 여사에게 사랑한다는 말을 전하라고 했다며 “이건 잘못된 사랑이다. 정당한 사랑을 해라“라고 지적했다.

박 의원은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “최근 들은 얘기에 의하면 유석열 변호사하고 김건희 변호사하고 겹치는 사람이 있다더라”면서 “윤석열이 진짜 순애보다. (변호사보고) 자기한테 잊지 말고 영부인 도와줘라 그랬다더라”, “사랑한다란 말을 전해주라. 그런 소리가 들리더라”고 했다.

이어 “두 분이 서로 사랑하는 것은 좋지만, 정당한 사랑을 하라”며 “아내가 잘못하면 남편이 지적해 주고, 서로 이런 거 아닌가”, “사랑한다는 말만 전해주라고. 이건 잘못된 사랑이다”라고 지적했다.

또 김건희 여사가 윤석열 전 대통령의 재판받는 모습을 보고 무너졌다는 이야기에 대해서는 “술을 못 마시니까, 술을 안 먹으면 체중이 빠지지 않나”라고 말했다.

박 의원은 이어 “(윤 전 대통령은) 국정원 업무 보고 받고도 술을 그렇게 많이 마시고, 걸어 나오지 못할 정도다 심지어”라고 했다.

또 “윤석열은 5시가 술시라는거 아니냐. 5시쯤 장관들 부르면 (장관들이) 컨디션 사 가지고 간다더라”면서 “그런 알코홀릭, 주정뱅이가 대통령 했으니까 나라가 이 꼴이 된 거다”라고 주장했다.

김 여사가 박성재 전 법무부 장관에게 지난해 5월 “내 수사는 어떻게 되고 있냐”고 묻는 메시지를 내란 특검(특별검사 조은석)이 확보한 것을 두고는 “사법부 재판까지 농단하고 법무부 장관에게 구체적 지시를 했다면 역시 대통령 김건희, 영부남 윤석열이었다 이게 또 증명되더라”고 주장했다.

이어 “어떻게 영부인 김건희의 지시를 받고 그러한 카톡을 주고받는가. 이게 총체적으로 윤석열이 썩었으니까 다 썩은 놈들이 그 정부에 있었다고 생각한다. 있을 수가 없는 일”이라며 “측천무후나 장희빈도 이런 건 없었다. 이건 대통령도 간섭할 일이 아니다. 이걸 고분고분 듣고 있었던 박성재는 한덕수하고 똑같은 비겁한 사람들”이라고 했다.

또 “윤석열 초창기에 대통령 김건희, 영부남 윤석열이라고 했던 제 말이 하나도 틀리지 않았다. 이런 대통령을 우리 역사상 가진 적이 없다. 박정희, 전두환보다도 김건희 독재는 더 심했다고 본다”고 비판했다.