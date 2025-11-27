“약탈적 경영에 30만 생계 벼랑 끝” 전문 유통경영사 인수 방안 추진

김병기 더불어민주당 원내대표는 27일 “홈플러스 인수 본입찰이 무산됐다. 사태가 얼마나 심각한지 이제 누구도 부정할 수 없다”며 “MBK의 책임을 제대로 묻겠다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에서 “MBK와 홈플러스에만 맡겨서는 더 이상 해결이 불가능한 단계라고 생각한다”며 “30만명의 생계가 벼랑 끝에 서 있다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “매장은 텅 비고 협력 납품업체는 연쇄 부도 위기다. 노동자들은 임금 체불과 해고 불안 속에서 하루하루를 버티고 있다”며 “이 모든 것이 대주주 MBK의 약탈적 경영 때문이라는 것은 부인할 수 없을 것”이라고 강조했다.

그는 “10년 동안 부동산 매각과 고배당으로 이익만 챙기고 위기가 오자 책임을 회피하고 있어 안타깝다”며 “그동안 민주당은 국정감사와 홈플러스 본사 매장 현장을 오가며 MBK의 약탈적 인수와 불법 단기체 판매 등을 밝혀왔다.

금감원도 책임을 밝혀내 MBK의 제재 통보를 한 상태”라고 언급했다.

김 원내대표는 “MBK의 책임은 엄중하게 묻되 홈플러스는 반드시 살려야 한다. 노동자들의 절박함도 이제 한계에 다다랐다”며 “홈플러스 노조 지도부는 오늘로 단식 20일 차다. 수십만 생계를 지키기 위한 마지막 호소”라고 목소리를 높였다.

이어 “민주당은 더는 지체하지 않겠다. 홈플러스 정상화를 위한 모든 방안을 신속히 추진하겠다”며 “예를 들면 당정이 협력해 유암코 등 공적인 구조조정 회사가 불투명한 채무구조를 조정해 전문 유통 경영을 할 회사가 인수에 나서도록 하는 방안도 추진해 보겠다”고 말했다.

또 “2만명 노동자의 일자리, 협력 입점 업체의 생존, 전단지 피해자 보호까지 책임지고 챙기겠다”며 “홈플러스는 투기 자본의 전리품이 아닌 국민의 생계다. 민주당은 MBK의 책임을 제대로 묻고 국민의 삶을 끝까지 지키겠다”고 거듭 강조했다. 양근혁 기자