[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 한혜진이 은광여고 시절 ‘3대 얼짱’으로 불렸던 추억을 떠올렸다.

26일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘배달왔수다’에는 배우 한혜진, 진서연이 게스트로 출연했다.

이날 한혜진은 짜장떡볶이를 주문하며 “은광여고를 나왔는데 그 앞 가게에서 팔았다”고 말했다.

김숙과 이영자는 “은광여고 3대 얼짱 유명하지 않냐. 송혜교, 한혜진, 이진”이라며 놀랐고, 진서연은 “같은 학년이었냐”고 물었다.

한혜진은 “송혜교와는 같은 학년이었고, 이진은 한 학년 선배였다. 두 분은 너무 유명했다”고 말했다.

이에 이영자는 “본인이 세 명을 놓고 봤을 때 누가 가장 인기가 있었냐”고 물었고, 한혜진은 “이진 선배님이 진짜 인기가 많았다. 하얀 얼굴에 입술이 앵 같이 빨갛고 저도 처음에 봤을 때 진짜 놀랐다. 너무 예뻐서”라고 답했다.

그러자 김숙은 “두 분은 데뷔를 해서 유명한 건 알겠는데, 혜진씨는 데뷔도 안했는데 유명했다는 것 아니냐”며 추켜세웠고, 한혜진은 “그렇다”라며 민망한 듯한 표정을 지었다.

김숙은 또 한혜진의 은광여고 졸업사진을 꺼내 “옆에 있는 친구들과 비교해 외모가 너무 튄다”고 말했고, 이영자는 “그러다 우리 고소당한다”고 너스레를 떨었다.