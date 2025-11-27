전문건설업계 간담회...건설 현장 현안 논의

[헤럴드경제=김용훈 기자] 김영훈 고용노동부 장관이 전문건설업계와 만나 임금체불 근절과 소규모 건설현장 중대재해 예방을 핵심 과제로 제시했다.

고용노동부에 따르면 김 장관은 27일 대한전문건설협회가 마련한 전문건설업계 간담회에 참석해 업계 관계자 약 20명과 건설현장 현안을 논의했다. 전문건설업계는 간담회에서 ▷노사 상생과 산업재해 감소 ▷임금체불 근절 ▷공사대금 지급 관행 개선 ▷청년기능인력 양성 등 주요 요구사항을 전달했다.

김 장관은 “정부 정책만으로는 한계가 있다”며 “현장의 노사 모두가 공감하고 함께 바뀌어야 임금체불 방지, 안전관리 강화가 제대로 작동한다”고 말했다. 그는 최근 잦은 체불 원인으로 지목되는 지연·불법 재하도급 관행을 언급하며 “공사대금 조기 지급과 구분지급제 도입이 민간까지 확산돼야 한다”고 강조했다.

소규모 현장의 사고 증가도 지적했다. 김장관은 “50억원 이상 대형 사업장에서는 사고가 줄고 있지만, 영세·소규모 현장에서는 사망사고가 이어지고 있다”며 “지자체 개·보수 등 인력·장비가 취약한 현장을 중심으로 위험이 누적되고 있다”고 말했다. 노동부는 추락·끼임 등 주요 사고 유형을 중심으로 점검을 확대하고, 안전시설 설치비와 관계자 교육 지원도 강화할 계획이다.

전문건설업계는 청년 인력 부족 문제를 제기했다. 협회 측은 “현장은 기능인력 수급난이 심각하다”며 정부 차원의 숙련인력 양성 지원 확대를 요청했다.

이에 대해 김 장관은 “청년들이 유입되고 숙련인력으로 성장하는 구조가 마련돼야 건설산업의 지속 가능성이 확보된다”며 “노동부도 직업계고·직업훈련 연계 지원을 확대하겠다”고 답했다.

김 장관은 간담회에서 ‘무신불립(無信不立)’을 인용하며 정부 정책 신뢰 확보의 필요성을 언급했다. 그는 “신뢰가 없으면 어떤 정책도 세워지지 않는다”며 “정책이 현장에서 체감돼야 실질적인 변화로 이어진다”고 강조했다.

윤학수 대한전문건설협회 중앙회장은 “정부가 균형 잡힌 시각으로 중소 전문건설업자의 상황을 살펴주면 경영 안정과 공정한 산업 생태계 조성에 도움이 될 것”이라고 말했다.

김 장관은 “이번 간담회가 업계와 정부 간 상호 이해의 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 현장에서 잘 작동하는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.