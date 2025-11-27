현대건설 ‘H 컬처클럽’ 입주민 전용 시네마 씨네Q와 협업, 전 좌석 리클라이너 기반

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 주거서비스 플랫폼 ‘에이치(H) 컬처클럽’의 일환으로 입주민 전용 프리미엄 시네마 서비스를 선보인다고 27일 밝혔다.

현대건설은 올해 초 콘텐츠미디어그룹 뉴(NEW)가 운영하는 프리미엄 영화관 ‘씨네Q’와 업무협약(MOU)을 체결한 이후 디에이치 단지 내 프리미엄 시네마 도입을 위한 논의를 이어왔다.

씨네Q는 전 좌석 리클라이너 기반의 프리미엄 상영관을 지향하는 브랜드로, 향후 입주가 예정된 디에이치 단지에 전략적 협업을 통해 상영 환경을 설계하고 도입할 계획이다.

현대건설은 디에이치 커뮤니티 공간 내에 프리미엄 시네마를 구축하고, 최신 개봉 영화 상영은 물론 대관을 통해 각종 이벤트와 행사까지 운영 가능한 복합 문화 커뮤니티로 조성한다는 방침이다. 디에이치 입주민 전용 어플인 ‘마이 디에이치’ 어플을 통해 이용할 수 있다.

특히 ‘대관’ 서비스를 통해 영화 관람은 물론 세미나, 설명회, 연주회, 생일 파티 행사 등 다양한 목적에 맞게 활용도 가능하다. 향후 입주민은 일반 관람가로 프리미엄 좌석에서 일반 극장과 동시에 최신 개봉 영화를 즐길 수 있게 된다. 현대건설은 향후 디에이치 주요 단지를 중심으로 단지 내 프리미엄 시네마 서비스를 적용해 나갈 계획이다.

현대건설 관계자는 “이번 협업을 통해 ‘문화가 스며드는 주거 공간’이라는 패러다임 아래 입주민의 삶을 한층 더 업그레이드시킬 것”이라며 “다양한 입주민의 니즈를 반영한 프리미엄 주거 서비스를 지속적으로 만들어 나가겠다”라고 말했다.