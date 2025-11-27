지난 23년간 총 21개의 탑기어 어워드 석권 올해의 슈퍼카 부문 통산 8번째 수상 대기록

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리가 지난 25일(현지시각) 런던에서 개최된 자동차 업계 최고 권위의 시상식 중 하나인 ‘탑기어 어워드 2026’에서 가장 영예로운 두 개의 타이틀을 석권했다고 27일 밝혔다.

페라리의 새로운 아이콘 F80은 ‘올해의 하이퍼카’로, 동급 최고의 성능을 발휘하는 296 스페치알레가 ‘올해의 슈퍼카’로 선정됐다. 이로써 페라리는 지난 23년간 총 21개의 탑기어 어워드를 수상하는 대기록을 달성했으며, 특히 ‘올해의 슈퍼카’ 부문에서는 통산 여덟 번째 수상이라는 쾌거를 이뤘다.

전 세계 단 799대만 한정 생산되는 F80은 페라리가 이뤄낸 기술과 성능의 정점을 보여주는 모델로 GTO, F40, 라페라리와 같은 전설적인 모델들의 계보를 잇는 동시에, 페라리 슈퍼카 역사의 새로운 장을 열고 있다.

제스로 보빙던 탑기어닷컴 객원 에디터는 “페라리는 F1과 내구 레이스에서 축적한 노하우를 바탕으로, 원초적인 에너지, 직관적인 조작감, 실용성을 모두 갖춘 모델을 완성했다“며 ”F80의 사운드가 외부에서는 다소 얌전하게 들릴 수 있지만, 실내에서는 거칠면서도 날카로운 포효가 어우러진다. 다층적인 매력과 강력한 성능을 가진 차량”이라고 호평했다.

페라리 296 스페치알레는 챌린지 스트라달레, 430 스쿠데리아, 458 스페치알레, 488 피스타로 이어지는 페라리의 베를리네타 스페셜 버전의 계보를 잇는 차량이다. 이 모델은 전작들과 마찬가지로 페라리 양산차 범주를 넘어, 해당 세그먼트 전체에서 주행의 짜릿함과 몰입감의 새로운 기준을 제시하도록 설계됐다.

제이슨 바로우 탑기어닷컴 에디터는 “그 어느 때보다 폭넓은 주행 역동성을 아우르는 ‘트랙을 위한 페라리’를 만드는 것이 목표였다는 것을 분명히 알 수 있다. 실버스톤 서킷에서 한계상황까지 몰아붙인 뒤, 이탈리아에 위치한 집까지 직접 운전해 돌아갈 수 있을 만큼 일상적인 주행성도 갖췄다“며 ”이 모델은 측정 가능한 모든 주요 지표에서 그 기준을 다시 한번 끌어올렸으며, 수치로 환산하기 어려운 감성적인 영역에서도 탁월함을 선사한다. 아날로그와 디지털 감각이 완벽하게 어우러진 차량”라고 말했다.

지안마리아 풀젠지 페라리 최고 제품 개발 책임자는 “성능과 주행 스릴에 있어서 새로운 기준을 정립한, 페라리의 가장 중요하고 상징적인 모델 라인업의 최신작들을 통해 이 권위 있는 상을 받게 되어 큰 영광으로 생각한다“며 ”이 타이틀은 가장 높은 기술적 목표를 향해 끊임없이 도전해 온 엔지니어 팀의 성과가 인정받는 뜻깊은 결과“라고 소감을 밝혔다.