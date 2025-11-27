오염원 종류 분석 및 정량화 기술…특허 출원 및 국제학술지 게재

[헤럴드경제=이태형 기자] 국립환경과학원은 유기물질 형광 특성과 인공지능(AI) 기술을 연계해 다양한 하천 오염원 종류를 파악할 수 있는 모형을 최근 개발했다고 27일 밝혔다.

이번에 개발된 모형은 물속에 존재하는 유기물의 형광 특성과 AI의 딥러닝 기술을 융합해 하천 내 오염원 종류를 정밀 분석하고 정량화하는 기술이다.

그간 하천의 특정 지점에서 측정한 수질 농도는 전체적인 오염도만 알 수 있었는데, 이번 개발 모형을 통해 상류 유역의 특정 오염원이 미치는 영향 등을 파악할 수 있게 됐다.

환경과학원은 이번 연구 결과를 올해 3월에 특허 출원했고, 국제학술지인 ‘생태 지표’ 2025년 11월호에 게재할 예정이다.

김경현 환경과학원 물환경연구부장은 “이 모형은 복잡한 유역 오염 문제를 비교적 손쉽게 진단할 수 있는 새로운 접근법”이라며 “향후 지능형 수질관리 시스템 개발과 국가 수질관리 정책 고도화에 적극 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.