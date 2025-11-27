[헤럴드경제=양대근 기자] 폭스바겐이 ‘주토피아 2’ 개봉을 맞이해 월트디즈니 애니메이션 스튜디오와 글로벌 협업을 진행했다고 27일 밝혔다.

주토피아 2는 경찰이 된 주디와 닉이 새로운 미스터리 사건을 쫓으며 도시 곳곳을 누비는 추적 어드벤처 애니메이션이다. 지난 7월 공개된 글로벌 예고편은 1500만회 이상의 조회수를 기록하며 국내외에서 높은 기대를 모으고 있다.

폭스바겐은 주토피아2에서 순수 전기 모델인 ID.3, ID.4, ID.7 투어러에서 영감을 얻어 주토피아 세계관에 맞게 재해석한 3종의 차량을 선보인다. 폭스바겐은 영화 속에서 ‘볼프스바겐’으로 표현되며, 이는 폭스바겐 본사가 위치한 독일 볼프스부르크에서 착안한 패러디 네이밍으로 작품에 재치와 유머를 더한다.

영화 개봉에 앞서 폭스바겐과 월트디즈니 애니메이션 스튜디오가 공동 제작한 캠페인 영상도 공개됐다.

폭스바겐은 이번 협업과 함께 국가별 시장 상황에 맞춘 다양한 온·오프라인 활동을 포함한 글로벌 360 캠페인을 전개한다. 독일에서는 골프, ID.7 투어러, T-크로스를 중심으로 한 리스 프로모션을 운영하며 북미·남미 등 주요 해외 시장에서도 주토피아2와 연계한 현지 캠페인이 진행된다.

크리스틴 볼부르크 폭스바겐 최고 브랜드 책임자는 “주토피아 2는 편견을 깨고 모두가 새로운 길을 함께 탐색하는 이야기를 담고 있어 폭스바겐이 추구하는 브랜드 가치와 자연스럽게 맞닿아 있다”며 “이번 협업으로 고객과의 새로운 감성적 연결을 만들어지기를 기대한다”고 말했다.

폭스바겐코리아는 주토피아2 연관 프로모션의 일환으로 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그 및 소셜 채널에서 특별 경품 이벤트를 진행한다. 공식 블로그 이웃 추가 후 인증 캡처와 함께 작품에 대한 기대평을 남기면 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다.