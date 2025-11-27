12월 76.5로 전달보다 1.0p 하락 “매출부진-인건비 상승 등 영향”

[헤럴드경제=강문규 기자] 국내 중소기업의 12월 경기 전망이 하락한 것으로 나타났다.

중소기업중앙회가 27일 발표한 ‘12월 중소기업 경기전망조사’에서 중소기업 경기전망지수(SBHI)는 76.5로 전달보다 1.0포인트(p) 하락했다. 다만 전년 동월(72.6) 대비로는 3.9p 상승한 수치다.

이번 조사는 지난 12일부터 18일까지 중소기업 3088곳을 대상으로 실시됐다.

경기전망지수가 100 미만이면 경기 악화를 전망하는 기업이 개선을 전망하는 기업보다 많다는 것을 의미한다.

세부적으로 제조업의 12월 경기전망지수는 전월대비 2.4p 하락한 80.6로 조사됐다. 비제조업은 전월대비 0.4p 하락한 74.7로 나타났다.

업종별로 보면 제조업에서 ▷전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비(77.0→83.7, 6.7p↑) ▷기타 운송장비(89.9→95.5, 5.6p↑)를 중심으로 10개 업종이 상승했고, ▷산업용 기계 및 장비수리업(92.3→80.8, 11.5p↓) ▷1차금속(80.1→72.1, 8.0p↓) 등 13개 업종은 전월대비 하락했다.

비제조업에서는 건설업(68.6→71.8)이 전월대비 3.2p 상승했고, 서비스업(76.5→75.3)은 전월대비 1.2p 하락했다.

서비스업을 살펴보면 ▷교육서비스업(80.7→84.0, 3.3p↑) ▷부동산업(79.9→82.6, 2.7p↑) 등 5개 업종이 전월대비 상승한 반면 ▷사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업(84.9→76.4, 8.5p↓) ▷예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업(81.0→72.6, 8.4p↓) 등 5개 업종은 전월대비 하락했다.

전산업 항목별 전망에서도 ▷수출(84.6→82.2) ▷내수판매(78.5→76.6) ▷자금사정(77.5→75.8) ▷영업이익(75.5→74.3) 모두 전월대비 하락했다. 다만 역계열 추세인 고용(97.6→97.4)은 전월대비 개선될 것으로 전망됐다.

중소기업 경영상 애로요인은 ‘매출(제품판매) 부진’(59.1%) 비중이 가장 높았고, ▷인건비 상승(32.5%) ▷업체 간 경쟁심화(28.9%) ▷원자재(원재료) 가격상승(28.8%) 순으로 그 뒤를 이었다.

한편 10월 중소제조업 평균가동률은 70.3%로 전월대비 2.1%p, 전년동월대비 1.6%p 각각 하락했다. 기업규모별로 소기업(68.8%→67.2%)은 1.6%p, 중기업(76.5%→73.8%)은 2.7%p 하락한 것으로 나타났다. 기업유형별로 일반 제조업(71.1%→69.2%)은 1.9%p, 혁신형 제조업(75.5%→73.0%)은 5%p 하락했다.