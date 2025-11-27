한양증권 전 지점 및 HTS에서 27~28일 모집

[헤럴드경제=문이림 기자] 한양증권은 ‘KCGI 코리아 목표전환형 증권투자신탁 5호(채권혼합)’를 판매한다고 27일 밝혔다.

한양증권이 목표전환형 펀드를 판매하는 것은 이번이 처음이다. 이날부터 28일까지 이틀간 전 지점과 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 모집한다.

‘KCGI 코리아 목표전환형 5호’는 국내 채권 50% 이상·국내 주식 30% 이하의 혼합형 구조를 기반으로 안정적 운용을 지향한다. 운용 초기에는 집중 포트폴리오 구성과 체계적인 리스크 관리를 통해 효율적인 수익을 추구할 방침이다. 우량 채권 편입 통해 안정적 수익 확보와 만기수익률 제고에 중점을 둔다.

목표수익률은 6%다. 목표 전환 이후에는 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 채권에 주로 투자해 변동성을 최소화할 예정이다. 중도 환매 시 환매수수료가 부과되지 않아 자금 운용도 유연하다.

한양증권은 ‘KCGI 목표전환형증권투자신탁 5호(채권혼합)’ 외에도 신한삼성전자알파증권자투자신탁제1호(채권혼합) 등 총 3개의 상품을 함께 판매한다. 시장의 우수 상품을 적극적으로 라인업에 편입하며 상품 다각화를 지속할 계획이다.