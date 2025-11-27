[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 ‘제7회 지방자치단체 사회적경제 정책평가’에서 ‘거버넌스 부문 우수상’을 수상했다.

해당 평가는 지방자치단체 사회적경제 정책의 수립 및 집행에 대한 평가를 통해 다양한 이해관계자들의 사회적경제 정책에 대한 이해도를 높이고, 더 발전된 정책 수립과 집행 체계를 마련하는 것을 목적으로 한다.

평가는 고용노동부, 사회적경제활성화전국네트워크, 전국 사회연대경제 지방정부협의회에서 공동 주최하고, 한국사회적기업진흥원, (사)사회적경제활성화지원센터에서 후원한다.

이번 평가는 전국 17개 광역자치단체 및 226개 기초지방자치단체를 대상으로 이뤄졌다. 선정은 정책 기반 정비, 사회적경제 지원 수준, 사회적경제 정책의 성과 등 17개 지표를 기준으로 두 차례의 심사를 거쳐 진행됐다.

특히, 이번 평가에서 관악구는 거버넌스 체계 구축과 협력 활성화의 성과를 인정받아 거버넌스 부문 우수상을 수상하게 되었다.

구는 꿈시장 기획단 운영, 민·관 협력 회의, 사회적경제기업 대표 간담회 등을 통해 거버넌스 체계를 안정적으로 구축한 점을 높게 평가받았다. 또한, 조직 간 협력 활성화를 통해 지역 혁신을 성공적으로 이끈 점도 역시 거버넌스 부문에서 좋은 평가를 받았다.

박준희 구청장은 “올해 기존에 운영하던 꿈시장을 확대해 국제정원박람회와 연계한 ‘보라매가든페스타 꿈시장’도 운영하는 등 민관이 협력하여 추진한 사업들이 의미 있는 성과로 이어져 뜻깊게 생각한다”라며, “앞으로도 사회적경제 정책을 선도하는데 최선을 다하겠다”라고 말했다.