[헤럴드경제=민성기 기자] 베트남 호찌민의 한 주택가에서 대형 가방 속 20대 한국인 남성 시신이 발견된 사건과 관련해 용의자로 체포돼 현지 경찰의 조사를 받는 2명 중 1명이 국내 MZ조직폭력배(조폭)인 것으로 확인됐다.

대구경찰청은 26일 “한국인 남성 A씨 시신을 유기한 혐의를 받는 홍모(25)씨는 경북경찰청이 관리 중인 조폭인 것으로 파악했다”며 “홍씨와 함께 시신을 유기한 조모(24)씨는 대구에서 활동한 조폭이라는 이야기 있지만 이는 사실과 다른 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

나머지 한 명은 대구지역 조폭 추종세력으로 알려졌다.

사망한 A씨는 캄보디아 범죄단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.

베트남 현지 경찰은 현재 홍씨와 조씨를 체포해 A씨가 사망에 이른 경위, 시신 유기 전후 상황 등을 수사하고 있다.

또 A씨 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.

경찰 관계자는 “현재는 현지 경찰이 수사 중”이라며 “용의자 2명에 대한 송환이 협의가 되면 한국 경찰이 담당 수사팀을 지정할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 베트남 호찌민 응우옌후깐 거리에 있는 한 주거 복합단지 건물 앞에서는 지난 23일 파란색의 큰 가방에 담긴 시신이 발견됐다.

당시 건물에선 수상해 보이는 남성 2명이 파란색의 큰 가방을 들고 나왔다고 한다.

이들의 짐에서 이상한 냄새가 난다고 느낀 경비원과 주민들은 이들을 붙잡아 가방의 정체를 확인하려 했다. 그러자 이들은 갑자기 짐을 두고 앞에 서 있던 택시를 빼앗아 몰고 도주했지만, 현지 경찰에 결국 체포됐다.

이후 파란색의 큰 가방에서는 부패한 시신이 발견됐다.