AI 바둑로봇, 스크린파크골프 등 프로그램 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 압구정경로당을 강남구 1호 스마트경로당으로 조성했다고 27일 밝혔다. 이번 사업은 30년 넘게 사용된 기존 경로당을 어르신들의 복지와 건강, 여가를 종합적으로 지원할 수 있는 스마트한 공간으로 탈바꿈시키기 위한 것이다.

1층은 기존 회원을 위한 전용 공간으로, 익숙하고 편안한 이용 환경을 제공한다. 반면 2층은 지역 어르신 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 스마트공간으로 운영돼, 더욱 폭넓은 서비스 제공이 가능하다.

1층 경로당 내부에는 서울시 자치구 최초로 도입된 음성인식 제어 시스템이 적용돼, 어르신들이 음성만으로 커튼과 조명을 손쉽게 조작할 수 있다. 또한 조리 중 사고를 예방하기 위해 인덕션 예열 감지 시스템도 설치되어 안전성을 한층 높였다.

2층 개방형 공간에도 스마트 기술이 적극 활용된다. 어르신들의 건강을 위한 체성분 분석기, 혈압계 등 스마트 헬스케어 기기가 마련돼, 전문 인력의 상담과 함께 일대일 맞춤형 건강관리가 가능하다. 여기에 강남구 명소 영상을 보며 걷는 ‘스마트워크’, AI 바둑로봇과의 대국 등 신체활동과 지적 여가를 지원하는 프로그램도 운영된다.

특히 2층에는 스크린 파크골프(1실)이 새롭게 설치됐다. 지난해 11월 매봉시니어센터에 서울시 최초로 도입된 이후 어르신들 사이에서 큰 인기를 끈 시설로, 날씨와 관계없이 실내에서 안전하게 즐길 수 있어 건강한 여가활동 수단으로 자리 잡았다. 이번 신규 설치를 통해 상대적으로 관련 인프라가 부족했던 압구정·신사 지역의 수요를 해소하고, 더 많은 어르신들이 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

조성명 강남구청장은 “압구정 스마트경로당은 그동안 강남구가 추진해 온 스마트 복지 정책을 더 확장한 사례”라며 “디지털 친화적 환경에서 어르신들이 안전하고 즐겁게 노후생활을 누릴 수 있도록, 강남만의 특화된 경로당 모델을 확대해 나가겠다”고 말했다.