하반기 50곳 신규 지정…중소·중견 비중 늘어 ‘경제안보 생태계’ 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 글로벌 공급망 불안에 대응하기 위해 하반기 공급망 안정화 선도사업자 50곳을 추가 지정했다. 지난해 하반기부터 시작된 제도는 누적 187곳으로 확대되며 공급망 기반 확충에 속도가 붙고 있다.

27일 기획재정부에 따르면 정부는 9월부터 접수를 받아 부처별 심사를 거친 결과, ‘2025년 하반기 공급망 안정화 선도사업자’ 50개 기업을 최종 선정했다. 이로써 지난해부터 총 187개 기업이 공급망 선도기업으로 지정됐다.

이번 선정에선 중소·중견기업 비중이 늘어 공급망 생태계 전반의 저변이 강화된 것이 특징이다. 규모별로는 대기업 50곳, 중견 54곳, 중소기업 81곳에 더해 공공기관 1곳, 협동조합 1곳 등이 포함됐다.

정부는 연말까지 약 7조원 규모의 공급망안정화기금 지원을 목표로 하고 있다.

신규 선도기업 역시 대출 한도 확대와 우대금리 등 기금의 정책 지원을 우선 받을 예정이다. 중소·중견기업을 위한 특별한도 프로그램 신설도 검토 중이다. 기재부는 기금 재원 다변화와 직·간접 투자 활성화 등을 통해 공급망 금융 지원의 속도와 폭을 확대한다는 계획이다.

손웅기 기획재정부 경제공급망기획관은 “정부는 국내 공급망의 안정성과 대응 역량을 강화하기 위해 민간과 긴밀한 협력 체계를 구축하고 지원을 한층 강화해나가겠다”고 말했다.