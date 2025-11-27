[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 인기 예능 ‘피지컬: 아시아’가 김치의 중국어 자막을 ‘신치’(辛奇)로 표기해 시청자들의 호응을 얻고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 27일 “‘피지컬: 아시아’ 12화에서 김치의 중국어 자막을 ‘신치’로 표기했다”며 “그동안 여러 작품에서 김치를 중국 절임 채소를 뜻하는 ‘파오차이’(泡菜)로 번역해 비판받아온 넷플릭스가 올바른 표기를 반영한 것은 이번이 처음”이라고 전했다.

그는 “넷플릭스의 ‘신치’ 표기 적용은 매우 환영할 일”이라며 “세계적인 플랫폼이 한국 정부의 공식 표준을 반영하면서 김치의 정체성 혼란을 바로잡는 데 큰 힘이 될 것”이라고 덧붙였다.

그간 넷플릭스는 다수 작품에서 김치를 파오차이로 잘못 번역, 많은 질타를 받았다. 2021년 한국 정부는 ‘공공 용어의 외국어 번역 및 표기 지침’을 일부 개정해 김치의 중국어 표기를 신치로 명시했다.

서 교수는 “넷플릭스의 영향력은 전 세계에 걸쳐 있다”며 “이번 표기 변경은 중국 내 일부의 억지 주장에 힘을 빼는 상징적 조치이자 국제사회에 정확한 표준을 확산시키는 계기”라고 강조했다.

피지컬: 아시아는 ‘피지컬: 100’ 시즌3 격이며, 처음으로 국가 대항전을 도입했다. 한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀 등 8개국 총 48명이 진검승부를 겨뤘다. 한국팀은 종합격투기 선수 김동현이 주장을 맡고, 전 스켈레톤 국가대표 윤성빈과 씨름 천하장사 김민재, 시즌2 우승자 아모띠, 전 레슬링 국가대표 장은실, 크로스핏 선수 최승연이 뭉쳤다. 최종 우승해 상금 10억원을 거머쥐었다.