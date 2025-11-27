고위험군 대상으로 피해사례 안내 빠른 사후조치 연결까지 실행

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB국민카드가 금융사기 예방 역량을 강화하기 위해 ‘FDS AI 콜봇 시스템’을 운영한다고 27일 밝혔다.

국민카드는 이달부터 장기카드대출 고객 등 보이스피싱 고위험군을 대상으로 최근 발생하는 피해사례를 안내하는 AI콜봇을 적용했다. 이에 사고발생 시 신속한 사후조치를 위한 분실신고 및 재발급, 사고보상 접수로 자동연결되는 기능을 추가했다.

국민카드는 이번 AI 콜봇을 도입하면서 사고예방 범위를 넓힐 것으로 기대하고 있다. AI 콜봇은 대량의 일상적 거래를 광범위하게 모니터링할 수 있어 위험 징후를 보다 넓은 범위에서 신속하게 포착할 수 있다는 게 강점이다.

또 이상거래 탐지부터 고객확인까지 전 과정에서도 AI를 적용하고 있다. 지난 9월부터 FDS AI 콜봇 1차 오픈을 통해 카드실물 거래 기반 국내·해외 이용의 이상 여부를 AI콜봇이 24시간 모니터링하는 체계를 운영했다. 전화 모니터링 미수신 고객에 대한 인바운드 응대까지 AI가 담당하며, 모니터링 요원이 직접 개입하지 않아도 되는 기본 확인 영역을 자동화했다.

이와 함께, 모니터링 요원의 활동도 보다 촘촘해질 전망이다. 모니터링 요원은 보이스피싱 등 신종 금융사기 피해자 특성인 불안·은폐·가스라이팅 등 감성적 요소를 대화로 해소하는 역할을 수행한다. 또 복잡하거나 정황 판단이 필요한 고위험 거래를 집중 확인해 고객 피해를 심층적으로 점검하고 있다.

KB국민카드 관계자는 “금융사고는 사후 복구보다 사전 차단이 훨씬 중요하다”며 “향후 모델 정교화 및 데이터 학습으로 탐지 정확도를 높이고 AI 콜봇의 활용 범위를 지속 확대하는 등 다양한 금융사기에 대응하기 위한 기술적 투자를 이어갈 것”이라고 말했다.