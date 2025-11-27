디자인과 실용성 겸비 ‘멀티 세정대’ 향후 분양단지 옵션으로 적용 예정

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문이 디자인한 ‘반려동물 세정대’가 ‘2025 굿 디자인 어워드(Good Design Award)’에서 동상을 수상하며 디자인 우수성을 공식 인정받았다고 27일 밝혔다.

‘굿 디자인 어워드’는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원(KIDP)이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인상이다. 1985년부터 매년 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성을 종합 심사해 우수 제품에 굿디자인(Good Design) 마크를 부여하고 있다.

한화 건설부문의 ‘반려동물 세정대’는 사람과 반려동물 모두의 편의를 고려해 설계된 멀티 세정대다. 사용자가 상황에 맞춰 세정대 깊이를 조절할 수 있도록 ‘중간 디바이더 판넬’을 적용했고, 이 판넬의 뒷면은 빨래판 기능도 겸해 실용성을 높였다.

제품 바닥에는 미끄럼 방지 처리로 반려동물의 슬개골 부상 위험을 줄였으며, 세정 후 발생하는 오염을 줄이기 위해 특수 방오 처리를 적용했다. 털로 인한 배수구 막힘을 예방하는 거름망 시스템도 탑재해 위생과 편의성을 동시에 확보했다. 또한, 반려동물 전용 샤워기를 적용해 소음과 수압에 민감한 반려동물의 스트레스를 최소화한 점도 높은 평가를 받았다.

디자인 면에서도 세정대는 직선과 곡선의 대비를 활용해 안정감 있고 고급스러운 이미지를 구현했다. 모던한 욕실 인테리어와 자연스럽게 어우러지며, 모서리에는 라운딩 처리를 적용해 충돌과 안전사고 위험을 줄였다. 해당 제품은 한화포레나 울산무거, 포레나더샵 인천시청역 등 일부 분양 단지에서 선택 옵션으로 제공될 예정이다.

김민석 ㈜한화 건설부문 건축사업본부장은 “반려동물을 가족으로 여기는 시대 흐름에 맞춰 사람과 반려동물이 모두 만족할 수 있는 생활환경을 지속적으로 연구하고 있다”며 “앞으로도 고객의 삶의 질을 높이는 차별화된 상품을 확대해 나가겠다”고 전했다.