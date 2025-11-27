[헤럴드경제=양대근 기자] 한진은 내달 9일 서울 용산 드래곤시티 호텔 그랜드볼룸에서 ‘언박싱데이 2025(Unboxing Day 2025)’를 개최한다고 27일 밝혔다.

언박싱데이는 2023년 12월 제1회를 시작으로 매년 열리고 있는 한진의 대표 고객 초청 행사로 한진과 함께 동반 성장해 온 고객사와 함께 시장에서의 성장을 위한 인사이트를 공유하고 서로의 성장을 축하하기 위해 마련됐다.

택배를 받는 소비자가 상자를 처음 개봉할 때 느끼는 설렘을 의미하는 ‘언박싱’이라는 단어를 타이틀로 사용해, 상자 안에 담긴 고객의 무한한 가능성과 잠재력, 새로운 도전을 한진과 고객사가 함께 열고 미래를 함께 꿈꾼다는 메시지를 담고 있다.

올해로 3회를 맞이한 ‘언박싱데이 2025’는 ▲고객에게 감사를 전달하고 한 해 성과를 돌아보는 ‘성취 프로그램’ ▲고객의 삶과 비즈니스에 실질적인 도움이 되는 인사이트를 나누는 ‘인사이트 프로그램’ ▲파트너사·고객사가 직접 체험하고 교류하는 ‘네트워킹 프로그램’으로 구성된다.

특히 언박싱데이의 하이라이트인 인사이트 프로그램은 셀러들의 성공적인 해외 진출을 위해 지금까지 없었던 방식으로 현업의 고수들과 전문가들이 A부터 Z까지 전 과정을 망라하는 인사이트 토크와 패널 토크를 진행한다. 이커머스 셀러들이 실제 사업 현장에서 활용할 수 있는 구체적이면서 실질적으로 도움이 되는 정보 중심으로 다뤄질 예정이다.

이를 위해 국내 최대 뷰티 크리에이터 전문 MCN인 레페리(Leferi)의 최인석 대표와, 서울대학교 김난도 교수가 메인 강연을 맡는다. 이들은 이커머스와 K-뷰티·K-패션 등 K-소비재 산업의 트렌드 변화, 글로벌 소비자 특성, 인플루언서와 브랜드 협업 전략 등 시장 전반에 대한 인사이트를 제공할 계획이다.

패널 토크 세션에서는 작가이자 다양한 브랜드 캠페인의 컨설팅 자문으로 잘 알려진 노가영 작가가 모더레이터를 맡는다. 패널로는 한진 글로벌사업본부의 박경희 상무, 구독자 약 99만명을 보유한 유튜브 채널 ‘옆집언니 최실장’을 운영하는 패션 크리에이터 최희승, 구독자 약 145만명을 보유한 ‘Leol Makeup’ 채널의 뷰티 크리에이터 레오제이가 참여한다.

이들은 K-뷰티·K-패션을 중심으로 한 K-산업의 성공 사례와 경쟁력, 글로벌 팬덤과의 소통 방식, 그리고 이를 뒷받침하는 한진의 K-물류 역량에 대해 다양한 이야기를 나누며, 셀러와 브랜드가 글로벌 시장에서 성장하기 위한 전략을 공유할 예정이다.

행사장 내에는 한진의 디지털 플랫폼인 ‘원클릭(OneClick)’, ‘훗타운(HOOT TOWN)’, ‘슬로우레시피(Slow Recipe)’, ‘SWOOP’의 홍보 및 참여 부스가 마련된다. 더불어 다양한 파트너사의 부스도 함께 운영해 참여객들이 여러 플랫폼과 서비스에 대한 정보를 한 자리에서 접하고, 현장에서 자연스럽게 네트워킹할 수 있는 장을 제공한다.

또한, 이번 ‘언박싱데이 2025’에는 유진투자증권과 KB손해보험이 후원사로 함께해 K-셀러의 글로벌 성장을 응원하고, 이커머스 생태계의 동반 성장을 향한 행사 취지에 의미를 더한다.

한진은 언박싱데이 2025를 통해 이커머스 셀러 및 다양한 고객사와의 동반 성장을 가속화하고, K-물류 기업으로서 국내를 넘어 글로벌 시장에서의 경쟁력을 한층 강화해 나간다는 계획이다.