직매입 뷰티 상품, 해외 고객에 직접 판매 중소·중견 브랜드 내년까지 100개로 확대 물류·통관·고객응대 통합 지원, 부담 줄여

[헤럴드경제=전새날 기자] 쿠팡이 글로벌 명품 의류 플랫폼 ‘파페치(Farfetch)’를 통해 국내 뷰티 제품의 해외 진출을 지원한다고 27일 밝혔다.

쿠팡은 최근 파페치를 통해 미국과 영국에 쿠팡이 직매입한 국내 주요 10개 K-뷰티 브랜드 제품을 판매하기 시작했다. 더후, 오휘, 빌리프, 숨37, 비디비치 등 대기업 제품 외에도 JM솔루션·Dr.Different·아리얼·듀이트리·VT코스메틱 등 중소·중견기업 제품을 아우른다.

쿠팡은 내년까지 중소·중견기업 브랜드를 포함한 참여 브랜드를 100여개로 늘린다. 진출 지역은 중장기적으로 190개국으로 확대한다.

쿠팡은 파페치 앱 내에 ‘K-뷰티’ 코너도 신설했다. 현지 고객이 주문하면 쿠팡 물류센터에서 상품을 포장해 파페치의 글로벌 배송망을 통해 3∼4일 이내에 배송한다.

상품매입부터 수출입 통관, 해외배송, CS까지 파페치와 쿠팡이 관리한다. 브랜드는 제품 개발과 품질 경쟁력에 집중할 수 있고, 고객은 관세·부가세를 포함한 결제와 무료 반품 등 간편한 구매 경험을 누릴 수 있다.

한편 파페치는 190개국에 고객 기반을 두고 전 세계 1400여개 럭셔리 브랜드와 부티크를 연결하는 플랫폼이다. 쿠팡은 신성장 산업을 추진하기 위해 지난 2023년 말 파페치를 인수했다.

쿠팡 측은 “국내 중소 뷰티 브랜드가 세계 고객과 직접 만날 수 있는 통로를 열었다”며 “이번 협업을 시작으로 K-뷰티 브랜드가 세계 시장에서 경쟁력을 키우도록 지원하겠다”고 전했다.