일본 우버택시 이용시 50% 할인 제공 ‘디스크 유니온’도 신규제휴…굿즈 증정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 현대카드가 국내 카드사 최초로 ‘우버 재팬’과 제휴를 맺으면서 일본 여행 서비스 혜택을 강화했다.

현대카드는 일본 제휴 서비스에 ‘우버 택시(Uber Taxi)’와 ‘디스크 유니온(disk union)’ 혜택을 추가했다고 27일 밝혔다.

‘일본 제휴 서비스’는 일본을 여행하는 현대카드 고객에게 일본을 대표하는 쇼핑·문화·트래블 브랜드 및 미술관 등 13곳에서의 할인 및 무료 혜택을 제공하는 현대카드의 대표 여행 서비스다. 지난달 ‘세븐-일레븐 재팬’과 일본 대표 몇집샵 ‘GR8’ 혜택을 추가한 데 이어 한달만에 새로운 혜택을 더한 것이다.

현대카드 회원은 일본 내에서 ‘우버 택시’ 이용 시 50% 할인 쿠폰을 4매까지 받을 수 있다. 쿠폰 1매당 최대 1000엔(JPY)까지 할인되며 현대카드 앱 내 일본 제휴 서비스에서 ‘할인쿠폰 받기’를 누른 후 발급된 쿠폰 코드를 우버 택시 앱에 등록해 손쉽게 이용할 수 있다.

우버 재팬이 국내 카드사와 손잡은 것은 이번이 처음이다. 우버 재팬은 현대카드가 국내 카드사 중 가장 높은 해외 결제액을 기록하고 있으며 데이터 사이언스를 활용한 마케팅 역량을 바탕으로 일본의 다양한 제휴사들과 성공 사례를 만들어 왔다는 점을 높이 평가했다는 설명이다.

바이닐 레코드를 주로 취급하는 일본의 대형 음반 유통사 디스크 유니온과도 손잡았다. 디스크 유니온에서 현대카드로 일정 금액 이상 결제하면 디스크 유니온의 유니크한 굿즈를 받을 수 있다. 1만5000엔 이상 결제 시에는 LP 음반을 담을 수 있는 접이식 토트백을, 1만엔 이상 결제 시엔 중고 레코드 가격표를 모티브로 한 메모지 세트를, 5000엔 이상 결제하면 쇼퍼형 에코백을 증정한다.

디스크 유니온은 타워레코드, HMV와 함께 일본을 대표하는 레코드샵이다. 특히, 디스크 유니온은 희귀 음반과 고품질의 중고 음반을 보유한 것은 물론 음악 장르별 특화 매장을 운영해 LP 음반 수집가들에게는 이른바 성지로도 통한다.

이 밖에도 현대카드의 일본 제휴 서비스를 이용하면 미래형 서점이자 복합문화공간인 ‘츠타야’, 일본 여행객들의 필수 쇼핑 코스로 자리 잡은 ‘빅카메라’를 비롯해 ‘한큐한신백화점’ ‘국립신미술관’ 등에서도 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 지난달 말 기준 누적 이용자 수가 약 6만명에 이른다.

현대카드 관계자는 “일본을 찾는 관광객들의 취향과 트렌드를 끊임없이 분석해 현대카드 회원만이 누릴 수 있는 특별한 경험을 제공할 신규 혜택을 지속 확대하고 있다”며 “현대카드 회원의 경험의 질을 높이고 폭을 넓히는 다양한 제휴처를 계속 발굴해 나갈 계획”이라고 밝혔다.