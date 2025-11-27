[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]2025 APEC 정상회의의 성공적인 개최지 경주가 세계 경제 협력의 중심지로 다시 한번 도약한다.

27일 경북도에 따르면 도와 경주시, 한국아태경제협회는 이날부터 29일까지 사흘간 서울과 경주 황룡원 등 보문단지 일원에서 ‘포스트 APEC 2025 경상북도 투자대회’와 함께‘글로벌 비전 서밋(Global Vision Summit 2025, 이하 GVS 2025)’을 개최한다.

이번 행사는 지난 경주 APEC 정상회의의 후속 국제포럼으로 APEC에서 논의된 아시아·태평양 지역의 협력 과제를 구체화하고 지속 가능한 국제적 동반관계를 구축하기 위해 마련된 ‘포스트 APEC’ 행사다.

경북도 투자대회와 함께 열린 이번 서밋의 대주제는 ‘글로벌 통상의 재연결’로, 복합 위기의 시대에 대응하는 국제 사회의 연결과 회복 전략을 모색한다.

특히 27일에는 AI(인공지능), 바이오헬스, 문화·창조산업 분야 28일에는 공급망 회복, MICE 산업 분야 등 5대 핵심 분야를 중심으로 정부와 민간이 머리를 맞대는 실질적인 실행 플랫폼이 될 전망이다.

주요 프로그램으로는 27일 서울 인터컨티넨탈 파르나스에서는 이철우 경북지사와 22개 경북도 지자체장이 함께 APEC 성공개최의 유산을 통해 회원국들을 연결하고 혁신을 통한 공동 번영을 위해 ‘포스트 APEC 경상북도 투자유치 선포식’을 진행한다.

경북도 투자대회를 통해 경북도와 경주시, 구미시 그리고 도내 유망 드론 기업인 무지개연구소, 강소기업인 산동금속공업이 많은 해외 투자자들 앞에서 지역산업과 기업 비전을 소개했다.

또 경북도는 한화투자증권과 도내 유망 중소·중견기업의 발굴과 금융지원 서비스 체계 구축을 위해 1000억원 규모의 펀드 조성을 위한 MOU를 체결하고 구미시와 함께 구미1산단 내 포포인츠바이쉐라톤 호텔 건립을 위해 996억원 규모의 MOU를 체결한다.

28일에는 경주 황룡원에서는 포항시, 칠곡군과 태양광기업인 해전쏠라, 에너지저장장치 기업 엔다이브, 자동차 부품기업 아진산업이 지역 산단과 기업 소개를 이어갈 예정이다.

이철우 경북지사는 “경북도 투자대회는 경주 APEC 정상회의가 남긴 외교적 자산을 경제적 성과로 전환하는 중요한 모멘텀이 될 것”이라며 “이번 행사를 통해 경북이 글로벌 미래 산업의 중심지이자 세계와 지역을 잇는 가교로서의 위상을 확고히 다지겠다”고 말했다.