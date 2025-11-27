2년 연속 제조 부문 우수보고서 선정 정일택 사장 “지속 가능한 가치 창출 힘쓸 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어는 지난 26일 서울 소공동 롯데호텔에서 개최된 ‘2025 대한민국 지속가능성대회’에서 지속가능성지수(KSI) 타이어 부문 1위 및 지속가능성 보고서상(KRCA) 제조 부문 우수 보고서로 선정됐다고 27일 밝혔다.

한국표준협회가 주관하고 산업통상자원부, 동반성장위원회, 산업정책연구원 등이 후원하는 2025 대한민국 지속가능성대회는 국내 민간 및 공공기업의 사회적 책임 이행 수준 및 지속가능성을 평가하는 국내 최대 이해관계자 조사 기반의 시상이다.

금호타이어는 지속가능성지수 부문에서 타이어 부문 3년 연속 1위 기업으로 선정됐다. 지속가능성지수 조사에서는 ▷조직 거버넌스 ▷인권 ▷노동관행 ▷환경 ▷공정 운영 관행 ▷소비자 이슈 ▷지역사회 참여 발전 등 산업별 중요이슈 7대 핵심 주제를 선정하여 기업별 지속가능성을 평가한다.

또한, 지속가능성보고서 부문에서는 총 507개 국내 기업 및 공공기관 가운데 우수보고서상을 2년 연속 수상했다. 정확성, 완전성, 균형, 지속가능성 맥락, 명확성, 적시성, 비교 가능성, 검증 가능성 등 GRI(Global Reporting Initiative) 8대 보고 원칙에 대한 조사 결과 제조부문에서 금호타이어가 우수 보고서로 선정됐다.

금호타이어는 이해관계자들에게 ESG(환경·사회·지배구조)경영 성과를 매년 지속가능경영보고서를 통해 투명하게 공개하고 있으며, GRI를 비롯해 SASB, TCFD 등 글로벌 보고 기준을 반영했다.

금호타이어 대표이사 정일택 사장은 “금호타이어는 전사 차원에서 유기적으로 협력하며 ESG경영에 앞장서고 있다“며 ”ESG경영 실천력과 기후변화 대응 역량을 더욱 강화하며 지속 가능한 가치 창출에 힘쓰겠다”고 말했다.