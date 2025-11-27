SUV, 승용차 제치고 밴으로는 첫 수상 현대차 캐스퍼 일렉트릭 ‘올해의 경차’ 선정 현대차그룹, 5년 연속 탑기어 어워즈 수상 기록

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 26일(현지시간) 영국 유력 자동차 전문 매체 탑기어가 주관하는 ‘2026 탑기어 어워즈’에서 ‘더 기아 PV5’(이하 PV5) 패신저 모델이 ‘올해의 패밀리카’에 선정됐다고 27일 밝혔다.

탑기어 어워즈는 영국의 유력 자동차 전문 매체 탑기어 매거진이 매년 진행하는 자동차 시상식으로 지난 1년간 글로벌 시장에 출시된 신차들을 대상으로 기술 혁신, 디자인, 실용성, 주행성능, 유지비 등 다양한 기준을 고루 평가하여 가장 우수한 차량을 선정해 세그먼트별로 ‘올해의 차’를 선정한다.

시상 결과는 소비자들의 차량 구매 기준이 될 만큼 글로벌 자동차 업계와 소비자들 사이에서 영향력 있는 시상식으로 인정받고 있다.

앞서 경상용차 업계 최고의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴’에서 심사위원 26인 전원일치로 선정된 바 있는 PV5는 기존 SUV(스포츠유틸리티차량)와 승용차가 수상하던 탑기어 어워즈 올해의 패밀리카에 밴으로서 최초 선정되며 공간 활용성, 기능성 등 경쟁력을 다시 한 번 입증했다는 평가다.

탑기어 관계자 잭 스칼랫은 PV5에 대해 “넉넉한 공간, 미래지향적이고 신선한 스타일, 뛰어난 효율성을 갖췄으면서도 가격 경쟁력이 뛰어나다”며 “이 외에도 뛰어난 주행성능, 다른 전기차를 압도하는 정숙함 등 가족 고객을 타깃으로 한 세심한 설계와 명확한 방향성이 눈에 띄는 차”라고 평가했다.

아울러 탑기어는 유럽에 출시된 PV5 패신저 5인승 외에도 향후 출시될 6, 7인승, 교통약자를 위한 PV5 WAV 등 고객의 니즈에 따라 다양한 모델을 제공하는 것에도 높은 기대감을 표했다.

올해의 패밀리카로 선정된 PV5는 기아 최초의 전동화 전용 PBV(목적기반모빌리티) 모델로, PBV 전용 전동화 플랫폼 ‘E-GMP.S’를 기반으로 다양한 퍼스널 모빌리티 서비스 및 비즈니스 환경에 최적화된 와 신개념 중형 모델이다.

마크 헤드리히 기아 유럽권역본부장은 “PV5 패신저는 실용적인 전동화 모빌리티의 새로운 장을 연 차로 넉넉한 공간, 유연한 모듈 구조, 세련된 주행 경험은 PBV가 가족의 일상 생활을 업그레이드시킬 수 있음을 보여준다”며 “이번 탑기어 수상은 이에 대한 입증이며 기아가 PBV를 유럽에 확대하는 데 강한 추진력이 될 것”이라고 말했다.

한편, 현대자동차의 소형 전기차 캐스퍼 일렉트릭도 이번 시상식에서 ‘올해의 소형차’에 선정됐다.

캐스퍼 일렉트릭은 현대차가 전기차의 대중화를 앞당기기 위해 유럽에 출시했으며 견고하면서도 콤팩트한 SUV(스포츠유틸리티차량) 스타일에 도심 주행이 용이하며 최대 229마일(약 369㎞)의 주행거리를 갖춰 장거리 주행에서도 강력한 성능을 발휘하는 것이 특징이다.

톰 포드 탑기어 부편집장은 “캐스퍼 일렉트릭은 즐거움을 주는 디자인, 뛰어난 성능, 합리성 삼박자가 어우러진 작지만 강한 차”라며 “다양한 활용성과 빠른 충전 속도, 주행 성능, 운전의 재미 등에서 높은 점수를 받았다”고 설명했다. 현대차그룹은 이번 수상으로 탑기어 어워즈에서 5년 연속 수상 기록을 이어가게 됐다.