WIT 6기 데모데이 진행

[헤럴드경제=전새날 기자] 삼성웰스토리는 스타트업 오픈 이노베이션 프로그램 ‘WIT(Welstory Innovation Track)’를 통해 사업 경쟁력을 확보하고 있다고 27일 밝혔다.

삼성웰스토리는 전날 분당 본사에서 키친로봇, AI(인공지능) 등 급식과 식자재유통 사업의 미래 경쟁력이 될 WIT 6기 참여기업의 주요 PoC(Proof of Concept, 기술검증) 성과와 관련 기술을 시연하는 데모데이를 진행했다.

2021년 시작된 WIT는 매년 대외 공모 등을 통해 삼성웰스토리의 주요 서비스와 시너지를 낼 수 있는 유망 스타트업을 선정, 기술 협력을 진행해 왔다. 지난 6월, WIT 6기 참여 기업으로는 4개사를 선정했다. 이후 6개월간 PoC를 진행해 왔다.

신일테크는 국·탕로봇인 웰리봇의 가열 조리 공정을 개선하는 PoC를 진행했다. 엘이디온의 저전력 스마트팜 LED는 스마트팜 농작물의 생육 속도와 에너지 효율을 높이는 기술로 삼성웰스토리와 협력 관계인 스마트팜 스타트업에 관련 기술을 접목해 안정적인 작물 수급을 추진한다. 랭코드는 광학 문자 인식(OCR, Optical Character Recognition) 기술을 통해 추출된 다양한 양식의 식자재 라벨 정보를 AI가 자동으로 검증·추천하도록 했다.

삼성웰스토리 관계자는 “현업 부서와 스타트업이 한 팀을 이뤄 진행한 PoC로 스타트업의 기술을 실제 사업 현장에 적용하는 사례를 확인할 수 있었다”면서 “WIT 종료 후에도 참여 업체와 협업해 사업 경쟁력 강화를 위한 다양한 시도를 할 것”이라고 말했다.