[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트가 27일부터 비식품 이월·재고 물량을 집중 정리하는 ‘연말 클리어런스 대전’을 진행한다고 밝혔다. ‘연말 창고 대방출’을 주제로 주방·생활용품부터 의류·침구·완구까지 비식품 전 카테고리 3000여개 상품을 최대 60% 할인된 가격에 선보인다.

시즌성·이월 물량을 대거 정비해 주요 생활 상품군 중심으로 가격대를 과감히 낮췄다. 전체 행사 상품 중 1000여종을 5000원 이하로 구성했다. 1000원 이하 초저가 상품만 150여개에 달한다.

먼저 청바지 재고 정리 기획전을 통해 ‘스판 청바지’와 ‘데일리 진(스트레이트·테이퍼드)’을 각각 3900원에 판매한다. 최초 판매가 대비 80% 인하된 파격적인 가격이다. 롯데마트 송파점을 비롯해 전국 60여개 점에서 만나볼 수 있다.

주방 및 생활용품은 1000원부터 3만원까지 단계별 균일가로 구성했다. 1000원 균일가에는 ‘오늘좋은 실리콘 조리도구 10종’, ‘룸바이홈 3D 정전기 청소포 2종’, ‘룸바이홈 자동 개폐 배수구 덮개’ 등이 포함된다.

침구·패드 등 사계절 활용도가 높은 이월 상품도 대폭 할인된다. ‘룸바이홈 줄누비 베개/패드’는 각 1만원, ‘룸바이홈 순면 차렵이불(S/Q)’은 3만원에 구매할 수 있다.

박유진 롯데마트·슈퍼 컨텐츠전략팀장은 “연말 수요가 집중되는 시기에 실질적인 가격 경쟁력을 제공해 장바구니 부담을 덜어드릴 것”이라고 말했다.