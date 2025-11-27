[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 26일 포항시 농업인교육복지관 장미홀에서 ‘2025 경북도 에너지대상’ 시상식을 열었다.

이날 행사에는 150여 명의 시군 공무원 및 에너지산업분야 기업·기관·단체를 비롯해 양금희 경북도 경제부지사, 정군모 한국에너지공단 대구경북지역본부장, 박해득 한국전력공사 포항지사장, 윤성학 한국전기안전공사 경북동부지사장, 김찬연 한국에너지기술인협회 대구경북지부장 등이 참석했다.

올해 23회째를 맞은 이번 시상식에서는 우수기업 5개, 우수 시군 5개, 민간인 10명, 공무원 5명이 도지사 표창을 받았다.

기업부문 대상은 신재생에너지 보급 확대와 개발이익 지역 환원 사업모델 개발 등의 공로로 경북개발공사(사장 이재혁)에 돌아갔다.

최우수상은 포항테크노파크(원장 배영호), 동일산업 봉강사업부(대표 오승민), 우수상은 알씨씨(대표 문승재), 오씨아이 포항공장(상무 박현규)이 공동 수상했다.

공공부문은 포항시가 대상을 받았다.

포항시는 시민참여형 에너지전환 사업을 벌이고 수소특화단지 지정, 분산에너지 특화 지역 활성화 추진, 신재생에너지 보급 국비 공모사업 선정 등에서 높은 점수를 받았다.

최우수상은 구미시와 의성군, 우수상은 영천시, 고령군이 받았다.

양금희 경북도 경제부지사는 “미래산업은 AI 데이터센터, 반도체, 2차전지 등 에너지 집약형 산업이 핵심이 되는 만큼 지방정부 차원의 에너지 분권 확립은 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다”며 “에너지산업 발전과 경쟁력 강화에 계속 나설 것”이라고 말했다.