[헤럴드경제=김은희 기자] 퇴직연금 수익률이 높은 이른바 ‘퇴직연금 고수’의 연금 운용을 살펴보니 펀드, 채권과 같은 실적배당형 상품에 대한 투자 비중이 매우 높은 것으로 나타났다. 실적배당상품을 적극 활용하면서 수익률을 극대화하는 전략으로 풀이된다. 이들은 특히 지수형 펀드가 아닌 테마형 펀드에 주로 투자하는 등 공격적인 투자성향을 지녔는데 방산, 조선, 원자력 등에 주목하고 있었다.

26일 금융감독원이 발간한 ‘우리나라 퇴직연금 투자 백서Ⅱ’에 따르면 지난 6월 말 기준 퇴직연금 고수의 수익률은 최근 1년간 38.8%로 가입자 평균(4.2%)의 9.2배에 달했다. 최근 3년간 연평균 수익률도 가입자 평균(4.6%)의 3.5배를 웃도는 16.1%였다.

금감원은 권역별(은행·증권·보험) 대표 금융회사에서 6월 말 현재 3년 이상 계좌를 유지하면서 적립금 잔고가 1000만원 이상인 확정기여형(DC) 가입자 중 연령대별 수익률 상위 100명씩 총 1500명을 추려 퇴직연금 고수 그룹으로 지정하고 이들의 연금 운용 노하우를 분석했다.

우선 권역별로 보면 대체로 공격적인 투자 성향을 보이는 증권 권역 고수들의 최근 3년간 연평균 수익률이 18.9%로 가장 높았으며 은행 15.1%, 보험 13.1% 순이었다.

연령대별 수익률 분포는 40대가 가장 높은 봉우리 형태로 나타났다. 실제 40대 퇴직연금 고수의 최근 1년간 연평균 수익률이 50.8%에 달하는 등 30~50대를 중심으로 수익률이 높았다. 30대 미만의 경우 투자 경험이 짧은 사회 초년생으로 구성돼 있고 이미 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 60대 이상의 경우 공격적인 투자보다는 향후 현금흐름을 고려해 상대적으로 안정적인 투자를 선호한 결과로 풀이된다.

퇴직연금 고수들은 모든 연령대에서 ETF(상장지수펀드)를 포함한 펀드, 채권과 같은 실적배당형 상품에 대한 투자 비중이 79.5% 수준으로 매우 높았다. 대기성 자금 비율도 8.6% 수준으로 높게 나타났는데 이는 시장 상황에 따라 빠르게 대응할 수 있도록 여유 자금도 일부 유지하고 있다는 의미로 읽힌다.

권역별로 보면 증권의 실적배당 비중이 83.6%로 가장 높았다. 대체로 보수적인 가입자가 많은 은행(80.2%)이나 보험(73.4%) 권역에서도 고수들은 높은 수준의 실적배당상품 비중을 유지하고 있었다.

퇴직연금 고수들의 집합투자증권(펀드) 유형별 보유 비중을 보면 주식형 펀드가 70.1%로 과반을 차지했다. 혼합채권형이 9.0%로 뒤를 이었으며 ▷재간접형 7.7% ▷파생상품형 6.8% ▷채권형 3.9% 등의 순이었다. 혼합채권형 펀드 비중이 비교적 높은 것은 퇴직급여법령상 위험자산 투자한도(70%)를 준수하면서 주식에 대한 투자 비중을 최대한 높이려는 전략으로 추정된다.

투자 지역별로는 국내 펀드(61.6%)에 대한 투자금액이 해외 펀드(31.8%)보다 2배가량 많았다. 퇴직연금 고수들이 향후 해외 시장보다 국내 주식시장의 상승 가능성을 더 높게 판단하고 시장에 능동적으로 대응한 결과라고 금감원은 풀이했다.

국내 펀드에 투자된 적립금의 세부 내역을 살펴보니 조선, 방산, 원자력 등 테마형 상품에 집중투자하고 있었다. 미국 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 주식시장에서 이들 업종이 주목받으면서 적립금 운용 전략에 적극적으로 반영한 것으로 보인다.

해외 펀드의 경우 미국 빅테크(거대 정보기술기업) 주식 관련 펀드를 중심으로 투자가 많았다.

집합투자증권 형태별로 보면 ETF가 75.1%, 공모펀드가 24.9%였다. 실시간 매매가 가능한 ETF 선호 현상이 두드러졌다.

실제 고수들이 가장 많이 투자한 집합투자상품 상위 10개 중 총 8개가 ETF형이었다. 일반 가입자가 장기투자 시 선호하는 TDF(타깃데이트펀드, 통상 공모펀드)는 적극적인 투자 성향인 고수의 선택을 받지 못했다.

투자자 수 기준으로 봐도 다수의 국내 테마형 ETF가 상위권에 이름을 올렸다. 다만 최근 유행하는 금 ETF나 국내 파생상품형 ETF가 순위권에 올라오는 등 자산구성이 다변화된 모습이 나타났다.

연령대별로 보면 상대적으로 투자 경험이 짧은 30대 미만의 연금 고수들은 나스닥, S&P500 등 미국 지수형 ETF에 대부분을 투자하고 있었다. 30대 이상의 경우 조선, 방산 등 테마형 ETF나 테슬라 등 우량기업 관련 펀드로 운용하는 모습을 보인다.

60대 이상 연금 고수의 경우 테마형 ETF가 높은 비중을 차지하나 고배당 펀드나 중국 펀드 비중을 늘려나가는 등 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 선호했다.