[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]KTX 경주역 역세권 개발이 국토교통부 심의를 시작하며 추진에 탄력을 받고 있다.

25일 경북도와 경주시에 따르면 경북도와 경주시는 ‘경북도 경주역세권 투자선도지구’지정 신청서를 국토교통부에 제출하며 역세권 개발의 첫 공식 절차에 들어갔다.

경주역세권 투자선도지구는 2022년 12월 국토교통부 공모에 선정된 사업으로, KTX 경주역 주변을 경주의 새로운 도시 거점으로 조성하는 대규모 개발 프로젝트다.

경주역세권 투자선도지구 지정안은 96만1천㎡ 땅에 주거·상업·업무 기능이 함께 들어서는 생활권 조성이 목표다.

총사업비는 민간 투자 541억원을 포함해 5096억원이다.

시는 계획대로 추진된다면 내년 상반기에 지구지정 승인, 2028년 사업시행자 지정과 실시계획 승인, 2029년 토지보상 착수, 2033년 부지조성 준공 절차를 밟을 계획이다.

KTX 경주역 이용 편의를 높이기 위해 광역·시외·시내버스, 택시, 승용차를 한곳에서 갈아탈 수 있는 복합환승센터 조성도 함께 추진한다.

주낙영 경주시장은 “KTX 경주역 일대를 경주의 관문이자 새로운 성장축으로 만들기 위해 역세권 개발을 차질 없이 추진하겠다”며 “시민들이 변화를 체감할 수 있는 교통·생활 환경을 갖춘 미래형 도시 공간을 만들겠다”고 말했다.