[헤럴드경제=전새날 기자] 불법 도박을 한 혐의로 경찰 수사를 받아온 개그맨 이진호(39)가 경찰의 보완 수사를 거쳐 다시 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 도박 혐의로 이씨를 지난 9월 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 25일 밝혔다. 이씨는 인터넷 불법 도박사이트 등을 이용하며 수차례 도박에 참여한 혐의를 받는다.

경찰은 지난 4월 이씨를 검찰에 송치했으나 검찰의 보완 수사 요구로 이씨의 도박 사건을 추가 수사했다. 당시 검찰은 이씨가 이용한 도박 사이트와 관련자 계좌 등에 대한 수사를 보완하라고 요구한 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 국민신문고를 통해 이씨의 도박·사기 혐의를 조사해달라는 민원을 접수한 뒤 수사에 착수했다. 이씨는 지난해 10월 인스타그램에 올린 글에서 “2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다”고 밝힌 바 있다.

한편 이씨는 음주운전을 한 혐의(도로교통법 위반)로도 검찰에 넘겨진 상태다. 이씨는 지난 9월 24일 새벽 음주 상태로 인천시에서 주거지인 경기 양평군까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의를 받는다. 당시 이씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08％ 이상)이었던 것으로 조사됐다.