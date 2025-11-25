[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 2025년 노후상수관망 정비사업에 이어 2년 연속 국비 신규사업에 선정됨에 따라 한국수자원공사와 함께‘노후상수관망 정비사업(안계중블록)’위수탁 협약을 추진한다고 25일 밝혔다.
이번 사업은 총사업비 166억여원이 투입되며 2026년부터 2031년까지 6년간 시행될 예정이다.
안계(교촌)·구천·단밀면 일대 노후 상수관로를 전면 교체해 유수율을 85%까지 향상 시켜 이를 통해 연간 약 16만 6000톤 이상의 수돗물 누수 감소와 약 10억원 규모의 예산 절감 효과가 기대된다.
한국수자원공사는 현재 의성군 노후상수관망 정비사업을 위·수탁 수행중이며 이번 신규사업을 추가 위·수탁 방식으로 연계함에 따라 기존 사업과 신규 사업을 통합적으로 관리할 수 있는 기반이 마련됐다.
김주수 의성군수는 “이번 추가 위·수탁 협약은 의성군 상수도 시스템의 안정성을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “전문기관과의 협력으로 군민들이 언제나 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급받을 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
