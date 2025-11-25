[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 2025년 노후상수관망 정비사업에 이어 2년 연속 국비 신규사업에 선정됨에 따라 한국수자원공사와 함께‘노후상수관망 정비사업(안계중블록)’위수탁 협약을 추진한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 총사업비 166억여원이 투입되며 2026년부터 2031년까지 6년간 시행될 예정이다.

안계(교촌)·구천·단밀면 일대 노후 상수관로를 전면 교체해 유수율을 85%까지 향상 시켜 이를 통해 연간 약 16만 6000톤 이상의 수돗물 누수 감소와 약 10억원 규모의 예산 절감 효과가 기대된다.

한국수자원공사는 현재 의성군 노후상수관망 정비사업을 위·수탁 수행중이며 이번 신규사업을 추가 위·수탁 방식으로 연계함에 따라 기존 사업과 신규 사업을 통합적으로 관리할 수 있는 기반이 마련됐다.

김주수 의성군수는 “이번 추가 위·수탁 협약은 의성군 상수도 시스템의 안정성을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “전문기관과의 협력으로 군민들이 언제나 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급받을 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.